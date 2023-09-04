前瞻推動銀髮健身俱樂部 專業教練「帶練」長輩健身

台灣人口快速老化，預計114年65歲以上長者將占總人口數逾20%，成為超高齡社會。衛福部國健署自109年起補助地方政府結合公有閒置、低度使用空間，成為長者運動的場域，高雄市與大專院校產學合作，除了提供運動指導員，也針對中風、帕金森氏症、慢性病等運動功能評估。目前全台已布建128處據點，可依照各地縣市政府訂定規範入會。

國健署社區健康組組長李嘉慧表示，「銀髮健身俱樂部」為政府前瞻計劃106年起開始試辦，去年起開始由地方政府申請，自110年至112年已於21縣市累計布建128處據點，據點內有適合銀髮族的專屬運動設備，也有專業運動教練指導，提供正確、規律且安全的運動建議。

李嘉慧說，銀髮健身俱樂部的對象不一定是失能失智的長者，相當鼓勵健康、亞健康的長者加入，並且各地方政府會購置適合當地資源的運動器材、設備等等，並開設許多運動課程，現場也有運動指導員指導，課程中搭配長者功能評估量表（ICOPE），讓長者了解自己的衰弱部分，及運動前、後身體功能改變程度。

以高雄的「長生全方位銀髮健身俱樂部」為例。李嘉慧表示，高雄市與鄰近大專院校進行產學合作，提供相關科系學生實習機會，培養未來的運動指導員；也有針對特殊族群進行運動功能評估，像是中風、帕金森氏症、慢性疾病及關節退化等。

台南市「台江銀髮健身俱樂」則結合社會福利服務族群身心障礙者，李嘉慧表示，長者會帶著身心障礙的孩子一同運動，提高身體活動量之外，亦增進社交生活，相互關懷，陪伴及鼓勵，創造據點服務的意義和樂趣。

李嘉惠說，銀髮健身俱樂部並非長照ABC的單位，不過，以8月30日才揭牌的「花蓮勝安村銀髮健身俱樂部」為例，地方政府申請的據點在二樓，而一樓就是里民活動中心，也能結合相關資源。

李嘉惠表示，透過課程參與、飲食衛教與陪伴互動，長者認知功能、營養狀況與憂鬱情形亦得到改善，有助於預防失智與建立人際關係，超過9成的長者自覺精神及心情有明顯正向的改善。

李嘉惠指出，該計畫第一年由國健署全額補助，第二、三年分別補助30、20萬，希望能夠永續經營下去，因此地方政府也會制訂相關收費規範，花蓮勝安村目前首次入會費僅50元，希望鼓勵長者都能夠正確、規律且安全的運動維持健康。民眾若想要找尋家中附近的據點，都可以到國健署官網專區查找：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4752&pid=16998