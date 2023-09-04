勞團籲讓基本工資更「有感」 調13%達3萬完成競選承諾

勞動部將於周五（8日）召開基本工資審議委員會，估計漲幅有望達3%。 台灣勞工陣線等勞團今天共同召開記者會，提出基本工資調整應更「有感」及最低工資應盡速立法兩訴求。勞團指出，與會代表指出，台灣物價大漲，不能只靠基本工資審議委員會協商，應盡速制定最低工資法根據各種客觀條件調漲工資。記者會也呼籲蔡政府遵守競選承諾，達成基本工資3萬元的目標。

今年的基本工資審議委員會即將在9月8日召開，為蔡英文總統任內最後一次審議，具重大意義。台灣勞工陣線、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會與台灣青年民主協會今天共同召開記者會，提出基本工資調整應更「有感」及最低工資應盡速立法兩訴求。

勞陣指出，8日召開的基本工資審議委員會由產官學勞等各界代表共同審議討論明年度的基本工資調整與否。而根據基本工資工作小組會議紀錄，此次資方團體並沒有特別反對調漲，唯對於調整幅度仍尚未達成共識，必須仰賴審議委員會討論後才能拍板。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，肯定蔡政府連續7年調漲基本工資，此一調漲也未造成資方所擔心 的產業出走、失業率上升，甚至可以解決缺工問題。政大社工所副教授蔡培元表示，台灣仍有兩成勞工領基本薪資。持續提升基本工資有助減輕社會福利負擔、鼓勵民眾找工作，可以安定社會。

與會代表指出，蔡總統2016年競選總統時曾提出要制定「最低工資法」，並將基本工資拉到三萬元。楊書瑋認為，現行的「基本工資審議辦法」無法讓民眾有感，而台灣近年物價大漲，應以「最低工資法」根據各種客觀指標衡量基本工資，才能符合社會所需。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則說，軍公教曾在1991年調薪13%，而如今的最低工資26400元若要調到蔡總統承諾的3萬，中間也是13%的差距，呼籲政府要有魄力達成競選承諾。