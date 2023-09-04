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摔傷最怕撞到頭 降血脂老藥新用 有助治療腦損傷

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳倩玫說，小鼠腦創傷後4至6小時投入相當有效，對比創傷7天後投藥，效果相對有限，因此目前希望與台灣醫院急診合作。 記者鄒尚謙／攝影
陳倩玫說，小鼠腦創傷後4至6小時投入相當有效，對比創傷7天後投藥，效果相對有限，因此目前希望與台灣醫院急診合作。 記者鄒尚謙／攝影

台灣每年新增65萬例創傷性腦損傷個案，近10萬例更為中重度腦損傷，伴隨著神經功能受損及認知功能障礙等，失智症風險增加四倍以上，且無有效治療藥物。國衛院今發布最新研究，從小鼠試驗中意外發現，降血脂老藥在腦創傷4到6小時內投入後，腦壞死區域減少了33%，並且修復、重組腦神經網絡，研究成果發表國際知名期刊「British Journal of Pharmacology」。

創傷性腦損傷指外力撞擊所造成的腦部傷害，常見於交通事故、摔倒和暴力事件等。國衛院細胞及系統醫學研究所博士後研究員陳倩玫表示，從腦部創傷住院復健患者5年的預後觀察發現，僅26%獲得改善，22%不變、30%惡化，其中22%死亡，目前仍缺乏有效治療藥物。

陳倩玫說，目前創傷性腦損傷極不可逆，外力撞擊頭部當下，除了局部腦神經細胞死亡，更造成腦神經網絡大範圍受損，包含瀰漫性軸突損傷、神經樹突退化、和突觸消亡等，而成年人大腦神經元新生能力及可塑性有限，若由其他未死亡之神經細胞來產生替代作用，也需要修復軸突和樹突，並重組腦神經網絡，速度緩慢，難見明顯功能性改善。

降血脂藥「普羅布考」是心血管疾病的臨床藥物，陳倩玫指出，普羅布考臨床用藥已久，有抗氧化、抗發炎特性，研究團隊意外於離體細胞實驗發現，普羅布考可促進神經可塑性及神經發育，可促進腦神經細胞突起生長。

陳倩玫表示，在小鼠試驗中發現，在腦損傷4至6小時內投入普羅布考，連續7天，腦源性神經營養因子表現增加，新生神經細胞及增殖中之神經前驅細胞增加1倍，腦壞死區域減小33%；腦神經網絡修復及重組亦受到促進，壞死腦區四周神經樹突及突觸皆大幅增加，並和腦損傷後運動功能成正比，顯示普羅布考可透過促進腦神經可塑性，改善腦損傷後之神經功能。

陳倩玫說，小鼠試驗中發現，創傷後4至6小時投入相當有效，對比腦創傷7天後投藥，效果相對有限，因此目前希望與台灣醫院急診合作，建立合適人體的劑量及療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷之治療。

陳倩玫也說，普羅布考也可以降低腦損傷所引之認知障礙，記憶功能大幅改善，有可能可以降低倖存者罹患失智症之風險，若能擴大應用於創傷性腦損傷之治療，將是相當大的突破。目前研究成果已於今年6月發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》上。

國衛院今發布最新研究，降血脂老藥在腦創傷4到6小時內投入後，可腦壞死區域減少了33%，研究成果已發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》。記者鄒尚謙／攝影
國衛院今發布最新研究，降血脂老藥在腦創傷4到6小時內投入後，可腦壞死區域減少了33%，研究成果已發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》。記者鄒尚謙／攝影

失智症 復健

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