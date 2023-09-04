第61屆十大青年 賴清德公布11名當選人

隨著疫情趨緩，全球的觀光業也逐漸復甦，越來越多人出國旅遊。搭飛機的時候有許多要注意的事項，根據英國媒體「太陽報」報導，專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。

2023-09-04 12:31