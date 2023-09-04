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第61屆十大青年 賴清德公布11名當選人

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
副總統賴清德上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並親自公布當選名單。記者曾原信／攝影
副總統賴清德上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並親自公布當選名單。記者曾原信／攝影

第61屆十大傑出青年當選公布記者會上午舉行，副總統賴清德親臨現場，並公布當選名單，當選人共分11類別，選出11名當選人。

十大傑出青年當選人共來自以下類別，包括科學及技術研究發展類、由國立陽明交通大學材料與工程學系所教授吳欣潔獲得；基層勞教類由莎士比亞烘培坊創辦人王鵬傑獲得；企業、創業及經濟發展類由敏鈞精密股份有限公司總經理洪一鈞獲得；醫學研究類由國立陽明交通大學生醫工程研究所教授陳冠宇獲得；社會服務類由維兒洽合行銷工作室負責人陳景維獲得；體育技藝類由桌球國手林昀儒獲得；文化及藝術類由仁山仁海藝想堂負責人張逸軍獲得；公共行政類由台灣桃園地方檢察署主任檢察官呂象吾獲得；農漁環保類由瓜瓜園總經理邱裕翔獲得；兒童、性別及人權關懷類由輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華獲得；華裔青年特別獎由LUMION 電子產品貿易公司企業銷售總監蔡鎮光獲得。

副總統賴清德（中）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（中）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會並公布當選人，由於當選人桌球國手林昀儒不克前來，由母親（右二）代為接受獎項。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會並公布當選人，由於當選人桌球國手林昀儒不克前來，由母親（右二）代為接受獎項。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左四）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並與當選人洪一鈞（左一）、吳欣潔（左二）、陳景維（中）、許書華（右二）、邱裕翔（右一）合影。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左四）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並與當選人洪一鈞（左一）、吳欣潔（左二）、陳景維（中）、許書華（右二）、邱裕翔（右一）合影。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並頒獎給當選人，當選人維兒洽合行銷工作室負責人陳景維（中）受獎。記者曾原信／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，並頒獎給當選人，當選人維兒洽合行銷工作室負責人陳景維（中）受獎。記者曾原信／攝影

青年 醫學 陽明交通大學

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