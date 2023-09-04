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搭飛機不要這樣穿！空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

聯合新聞網／ 綜合報導
專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。 圖／canva
專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。 圖／canva

隨著疫情趨緩，全球的觀光業也逐漸復甦，越來越多人出國旅遊。搭飛機的時候有許多要注意的事項，根據英國媒體「太陽報」報導，專家透露在飛機上有「6種NG穿著」，建議大家不要穿，它們甚至會帶來危險，嚴重恐怕小命不保。

1、短褲

首先不要穿的是短褲。這是來自一位名為湯米·西馬托 (Tommy Cimato)網紅空服員提出的建議，他在一段短影片中警告，機上椅子恐怕沒有定期清潔，因此如果穿短褲，有可能引發感染細菌，反之，如果穿長褲、裙子，就比較沒有這個問題。

2、緊身衣

空服員費許巴赫（Andrea Fischbach）指出，最好不要穿緊身衣在身上，任何對皮膚產生重壓的衣物都可能導致抽筋、腫脹，嚴重的話可能會引起疼痛。

許巴赫表示，在飛機上最好保持血液流通，在座位上留一點可以肢體活動的空間，如果是身材高大或乘坐長途飛行的人，這一點非常重要，因為導致深層靜脈栓塞的風險大增。

3、高跟鞋

建議在飛機上不要穿著高跟鞋是出自於「安全原因」，以及方便在機場轉機，如果有疏散並且使用滑梯的時候，高跟鞋也需要脫掉，因為它會刺穿滑梯，另外穿著高跟鞋在飛機上並不實用。

4、瑜珈褲

航空專家克里斯汀·內格羅尼（Christine Negroni）曾出書透露，如果乘坐的飛機機艙著火，瑜珈褲可能會致命，因為瑜珈褲使用「人造纖維」，因此如果發生火災，更容易燃燒、黏在身上，就算離開飛機，在地面上可能也有大火威脅，建議要穿著棉質或是天然纖維製成的衣服搭機。

5、夾腳拖

美國有線電視新聞網 (CNN) 航空分析師瑪麗·夏沃 (Mary Schiavo) 指出，在旅行的時候盡量避免穿夾腳拖，在飛機上最好穿著合適、舒服的鞋子。

穿著夾腳拖時，如果遇上必須跑動的形況，不僅容易摔倒或是跑不動，還有可能傷害到其他人，因此最好是不要穿，避免危險產生。

6、牛仔褲

空姐凱蒂·艾倫 (Katie Ellen) 在接受採訪時透露，搭機時最好避免穿著牛仔褲，因為在空中時雙腳會腫脹，這是真的，甚至會引起腸道腫脹等問題。

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