海葵颱風二次登陸 氣象粉專妙喻「高雄台南買伴手禮」

海葵颱風今天清晨4時於高雄左營二次登陸，上午7時至8時又出海，預估今夜台灣本島才會脫離暴風圈。非官方氣象臉書專頁指出，海葵走回原本預測路徑，並妙喻如「高雄台南買伴手禮」，更形容海葵性情多變，如同海底針。

「用事實說颱風」臉書專頁提及，低壓帶中天氣極難預測，海葵颱風走回本來預測的路線「下午台東登陸、隔天清晨台南出海」，自現在起，颱風應會逐漸真正往西北走。

「用事實說颱風」指出，「北上的路徑 + 二次登陸」讓颱風無法順利重整高低層對流，以致強對流持續留在東部海面，並移入花蓮、北北基宜地區，因此許多北北基宜民眾今早應該有被風雨嚇到，這就是「掃到颱風尾」；反而陸上警戒範圍內的中部沒什麼感受。