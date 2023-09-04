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英媒盛讚「最偉大犯罪作家之首」！《尋愛小說家：海史密斯》本人比作品還掙扎、浪漫的一生

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／目宿媒體

文／陳宣懿

你看過奧斯卡六項大獎提名的電影《因為愛你》嗎？《因為愛你》改編自知名暢銷小說《鹽的代價》，作者就是美國著名犯罪小說家派翠西亞·海史密斯（Patricia Highsmith），曾被英國泰晤士報選為「50位最偉大的犯罪作家」之首，以她為傳記主角的電影《尋愛小說家：海史密斯》（Loving Highsmith）於2023年8月25日在台上映，帶大家一窺1950年代海史密斯與社會非主流價值對抗的故事。

海史密斯私密日記揭曉！一窺被迫隱藏的浪漫感情生活

紀錄片根據她的私密日記，揭開海史密斯離群索居、寡言的公眾形象背後，面對社會反同性戀氛圍，加上因性別傾向與家人產生矛盾，被迫隱藏的浪漫感情生活。該紀錄片提及海史密斯在1950年代寫下美國第一部結局圓滿的女同志小說《鹽的代價》，並在一開始以化名出版的經過。《尋愛小說家：海史密斯》中文片名由2023年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農親筆手寫；以影集《權力遊戲》出名的女星關朵琳·克莉絲（Gwendoline Christie）獻聲朗讀日記，帶大家進入海史密斯的世界。

海史密斯多部作品被翻拍成電影！《鹽的代價》聲量第一

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/31~2023/08/30 ）統計調查，「派翠西亞·海史密斯」近一年作品聲量最高的是《鹽的代價》，由於2015年電影《因為愛你》（Carol）上映造成不少討論，因此該作品在華人社會較廣為人知。聲量第二高是《天才雷普利》，海史密斯34歲開啟《天才雷普利》系列寫作，該系列作品5度被搬上大銀幕，連知名演員麥特戴蒙（Matt Damon）、裘德洛（Jude Law）都曾出演過相關電影。雷普利在劇中是個連續殺人犯，他因陷入矛盾殺死自己的愛人。有網友認為看完《天才雷普利》就像看了海史密斯的一生，世界如此殘酷，愛又如此美麗，戲裡戲外都描述著自毀式的人際關係。至於聲量第三高則是《火車怪客》，海史密斯30歲出道作品《火車怪客》，一出版就吸引電影大師希區考克注意，並改拍成電影。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月31日至2023年08月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『派翠西亞·海史密斯』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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