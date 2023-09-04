數字王國獲年度企業25強 執行長謝安：誰懂控制AI誰就是王者

近日《商業報告》（The Business Report）評定的年度傑出企業25強名單發布，「數字王國」在過去3年疫情影響、全球影視產業都極其蕭條的狀況下逆勢獲獎，成了行業內唯一入選的企業，也證實了公司早在2008年起即開始研發的「虛擬人」技術，在越來越嚴峻的產業環境以及AI人工智慧浪潮下，仍有機會突破重圍。

數字王國執行長謝安表示，雖然去年公司年報史上最高，但原本以為隨著疫情解封可以逆風高飛，卻遇上美國編劇與演員工會相繼罷工的挑戰，片場停工至今已經超過120天了，整個好萊塢幾乎全面癱瘓。謝安憂心的說，「罷工若持續無法達成共識，在AI讓我們失業之前，整體產業受到的衝擊可能會更快來到。」