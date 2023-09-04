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數字王國獲年度企業25強 執行長謝安：誰懂控制AI誰就是王者

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AI科技進化一日千里，數字王國執行長謝安視危機為轉機，積極投入研發，掌握頂尖技術關鍵。記者吳致碩／攝影
AI科技進化一日千里，數字王國執行長謝安視危機為轉機，積極投入研發，掌握頂尖技術關鍵。記者吳致碩／攝影

近日《商業報告》（The Business Report）評定的年度傑出企業25強名單發布，「數字王國」在過去3年疫情影響、全球影視產業都極其蕭條的狀況下逆勢獲獎，成了行業內唯一入選的企業，也證實了公司早在2008年起即開始研發的「虛擬人」技術，在越來越嚴峻的產業環境以及AI人工智慧浪潮下，仍有機會突破重圍。

數字王國執行長謝安表示，雖然去年公司年報史上最高，但原本以為隨著疫情解封可以逆風高飛，卻遇上美國編劇與演員工會相繼罷工的挑戰，片場停工至今已經超過120天了，整個好萊塢幾乎全面癱瘓。謝安憂心的說，「罷工若持續無法達成共識，在AI讓我們失業之前，整體產業受到的衝擊可能會更快來到。」

這波ChatGPT浪潮在現代科技的助力下一日千里，不僅讓一般民眾切身感受到AI的神奇，對企業來說，也因為AI開始大幅轉變人力使用的策略。有別於先前認為「最核心的創意人員、擁有創新思維、不停想出新的解決方案的人，短期之內較不容易被AI取代。」謝安觀察到創意產業也正在被AI技術蠶食鯨吞，因此，他將這次的罷工危機當轉機，這段期間更積極投入技術研發，不因為已經擁有頂尖視效、虛擬人技術而慢下腳步，帶領公司與時間賽跑，將豐富的數位資產透握機器學習技術變得更聰明，最近更受邀參訪NVIDIA等AI相關產業的頂尖企業，進行溝通合作，「未來誰懂得控制AI誰就是王者」。

AI科技進化一日千里，數字王國執行長謝安視危機為轉機，積極投入研發，掌握頂尖技術關鍵。記者吳致碩／攝影
AI科技進化一日千里，數字王國執行長謝安視危機為轉機，積極投入研發，掌握頂尖技術關鍵。記者吳致碩／攝影

罷工 疫情

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