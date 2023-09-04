高雄狂風暴雨一整夜 今11百貨商場營業受影響

日本鐵路改革專家來台，卻見到台鐵太魯閣號事故車廂內被發現疑似頭蓋骨，不禁讓關西大學名譽教授安部誠治直言「難以理解」，在談預防事故前、追究事故原因之際，也得追究為什麼在列車內發現遺骨。福知山線事故遺族淺野彌三一更認為，台鐵輕視罹難者尊嚴。 促使JR西日本改革的福知山線事故遺族、學者與作家，在台灣的交流過程中，也對台鐵的改革方向、教育訓練等內容，毫不留情地針砭。當JR西日本的前社長勇於改革、接納遺族意見時，即將轉型公司的台鐵，交通部與行政院又能從中學到哪些經驗，促使台鐵更安全？究竟他們看見哪些台鐵在組織文化、人員因素與發掘事故原因的不足與問題？聯合報數位版連續三日貼身採訪，整理與歸納日本鐵路專家一針見血的批判與建言。...

2023-09-04 08:00