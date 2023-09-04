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高雄狂風暴雨一整夜 今11百貨商場營業受影響

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
受海葵颱風影響，今日（9/4)南台灣、花蓮至少有11家百貨調整營業時間。本報資料照片
受海葵颱風影響，今日（9/4)南台灣、花蓮至少有11家百貨調整營業時間。本報資料照片

海葵颱風讓今日全台有14縣市停班停課，因今清晨在高雄二度登陸，滯留導致東南部地區風雨持續不斷，高雄更是狂風暴雨一整夜，高雄百貨業除了遠東SOGO高雄店昨晚已宣布今日暫停營業，今天其他百貨也紛紛延遲開門營業，視風雨滾動調整營業時間。

遠東SOGO：高雄店今日（9/4）暫停營業一天。

新光三越：新光三越高雄左營店和高雄三多店今日（9/4）下午1點前暫停營業，將視風雨狀況隨時更新營業時間；其餘各分店正常營業。

遠東百貨：今日（9/4）遠百花蓮中午12點營業、高雄大遠百下午1點營業。

漢神百貨、漢神巨蛋：今日（9/4）下午1點前暫停營業，將視風雨狀況隨時更新營業時間。

環球購物中心：新左營車站、屏東市今日（9/4）中午12點前暫停營業，視風雨狀況，隨時更新營業時間。

夢時代：今天（9/4）中午12點前暫停營業。

SKM Park Outlets高雄草衙：今日（9/4）下午1點前暫停營業。

義享時尚廣場：尚未公布

義大世界購物廣場：尚未公布

大立百貨：尚未公布

環球購物中心 海葵颱風 停班停課

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