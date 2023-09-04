高雄狂風暴雨一整夜 今11百貨商場營業受影響
海葵颱風讓今日全台有14縣市停班停課，因今清晨在高雄二度登陸，滯留導致東南部地區風雨持續不斷，高雄更是狂風暴雨一整夜，高雄百貨業除了遠東SOGO高雄店昨晚已宣布今日暫停營業，今天其他百貨也紛紛延遲開門營業，視風雨滾動調整營業時間。
遠東SOGO：高雄店今日（9/4）暫停營業一天。
新光三越：新光三越高雄左營店和高雄三多店今日（9/4）下午1點前暫停營業，將視風雨狀況隨時更新營業時間；其餘各分店正常營業。
遠東百貨：今日（9/4）遠百花蓮中午12點營業、高雄大遠百下午1點營業。
漢神百貨、漢神巨蛋：今日（9/4）下午1點前暫停營業，將視風雨狀況隨時更新營業時間。
環球購物中心：新左營車站、屏東市今日（9/4）中午12點前暫停營業，視風雨狀況，隨時更新營業時間。
夢時代：今天（9/4）中午12點前暫停營業。
SKM Park Outlets高雄草衙：今日（9/4）下午1點前暫停營業。
義享時尚廣場：尚未公布
義大世界購物廣場：尚未公布
大立百貨：尚未公布
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