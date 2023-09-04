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國慶連假車票 台鐵9月8日0時開放訂票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

國慶連假疏運，台鐵表示，10月6日至11日合計6日，全線加開各級列車總計124班，9月8日0時起開放訂票。

台鐵指出，全線加開各級列車124班包含東部地區加開湖口－台東EMU900型區間快車共6班次、實名制普悠瑪自強號列車6班次及彰化－花東地區（經北迴線）跨線自強號列車6班次。另外，為加強疏運旅客，10月6日至11日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，今年國慶連假車票，9月8日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制自強號班次，於9月9日0時起開放2022年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

台鐵表示，相關加開列車車次、時刻，即起於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵 自強號

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