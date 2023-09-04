海葵颱風清晨高雄二度登陸減為輕颱 金門下半天風雨轉強

中央氣象局預報員謝佩芸上午指出，海葵颱風今天清晨高雄二度登陸，但減為輕颱，暴風圈半徑也縮小，暴風圈仍籠罩花東、台中以南及澎湖，今天會緩慢朝西北西移動，下半天、傍晚之後金門也將進入暴風圈，風雨轉強，預計本島脫離暴風圈要到晚間及深夜之後。

謝佩芸指出，海葵颱風昨天下午在台東縣東河鄉登陸，昨天晚上8點左右從高雄梓官出海。 從昨晚到今天清晨，中心在高雄近海滯留打轉，今天清晨4點左右中心再次從高雄左營接觸陸地，二度登陸，並緩慢沿著高雄、台南海岸線逐漸北上。但結構受地形破壞，逐漸減弱，減為輕颱，暴風圈半徑也縮小，暴風圈仍籠罩花東、台中以南及澎湖，今天會緩慢朝西北西移動，下半天傍晚之後金門也將進入暴風圈，本島脫離暴風要到晚間及深夜之後。

氣象局指出，輕度颱風海葵上午6時的中心位置在台南的西方約10公里之處，以每小時11公里速度，向西轉西北西進行。

過去3小時中心於高雄及台南沿海附近滯留打轉，受地形影響其強度已減弱為輕度颱風且暴風圈略為縮小，中心目前在台南西方，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計颱風強度有持續減弱的趨勢。

包括台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、臺東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備。台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

謝佩芸指出，今天清晨到上午，宜蘭、花東及南部仍有強降雨，下半天隨颱風中心往西移動，雨勢會緩和。

在風力方面，澎湖有11至12級強陣風，雲林以南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及金門、馬祖將有10至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率；隨颱風逐漸遠離本島，今上午東部、東南部及今下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。

氣象局提醒，今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其中南部、澎湖、馬祖沿海易有4米以上浪高，請避免前往海邊活動。