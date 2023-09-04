史博館開館日與首展曝光 王長華用「理解台灣」找定位
原定年底重新開館的國立歷史博物館，7月演出正副館長搶先退休的荒謬劇，原任史前館館長的王長華臨危受命，8月轉任史博館館長迄今滿月。她受訪時透露，經過爬梳工程進度，史博館確定在明年總統大選過後、農曆年前開館。開館的首個常設展將以300件文物，展現史博館「流轉、聚合、定根、寶島長春」等四個階段，並將史博館定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」。
史博館1955年成立，隔年獲得河南省立博物館運台的38箱文物，以及歸還日本侵華戰爭期間劫奪中國的文物51箱，奠定史博館文物的基礎，並從1969年起擔負以「中華文物箱」進行文化外交的重任，在國際打出品牌形象。1950年代後期先後成立的東方畫會和五月畫會，是台灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體，也以史博館為誕生舞台，五月畫會甚至是在史博館的荷花池成立。
此後，來自政府及社會的捐贈文物不斷，史博館文物範圍涵蓋華夏、台灣、原民及國際文物，年代從史前、商周、唐宋、元明清到現代及當代藝術，包括甲骨、青銅器、唐三彩、古錢幣與畫作。但也因文物的年代和類型太多元，讓大家對重新開館後史博館的定位充滿好奇。
王長華表示，史博館開館常設展歷經廖新田、梁永斐兩任館長規劃，她在最後階段「打開史博館的光譜、拉出故事線」，用說故事的方式串起展品和台灣社會文化的關聯，並在結尾畫龍點睛點出對台灣和史博館未來的展望。
展場將由河南運台的文物箱揭開序曲，殘破封條的背後是文物遷徙所映照的兩岸流離。「這是史博館的根源，也是國家與人民流離遷徙與落地植根的縮影。」王長華表示，史博館藏品正反映台灣文化的發展與多元，展覽的目的是讓觀眾從中理解台灣近現代社會文化發展史。史博館也預計運用鄰近台北當代工藝設計分館的空間，展出以五月、東方畫會為代表的台灣近現代藝術。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言