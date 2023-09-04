史博館開館日與首展曝光 王長華用「理解台灣」找定位

原定年底重新開館的國立歷史博物館，7月演出正副館長搶先退休的荒謬劇，原任史前館館長的王長華臨危受命，8月轉任史博館館長迄今滿月。她受訪時透露，經過爬梳工程進度，史博館確定在明年總統大選過後、農曆年前開館。開館的首個常設展將以300件文物，展現史博館「流轉、聚合、定根、寶島長春」等四個階段，並將史博館定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」。

史博館1955年成立，隔年獲得河南省立博物館運台的38箱文物，以及歸還日本侵華戰爭期間劫奪中國的文物51箱，奠定史博館文物的基礎，並從1969年起擔負以「中華文物箱」進行文化外交的重任，在國際打出品牌形象。1950年代後期先後成立的東方畫會和五月畫會，是台灣戰後推動現代藝術最重要的兩大團體，也以史博館為誕生舞台，五月畫會甚至是在史博館的荷花池成立。

此後，來自政府及社會的捐贈文物不斷，史博館文物範圍涵蓋華夏、台灣、原民及國際文物，年代從史前、商周、唐宋、元明清到現代及當代藝術，包括甲骨、青銅器、唐三彩、古錢幣與畫作。但也因文物的年代和類型太多元，讓大家對重新開館後史博館的定位充滿好奇。

王長華表示，史博館開館常設展歷經廖新田、梁永斐兩任館長規劃，她在最後階段「打開史博館的光譜、拉出故事線」，用說故事的方式串起展品和台灣社會文化的關聯，並在結尾畫龍點睛點出對台灣和史博館未來的展望。