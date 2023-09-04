聽新聞
test
0:00 / 0:00
海葵侵台 菜價飆高 茄子漲近7成
海葵颱風侵台，菜價飆高，彰化縣溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，最近蔬菜供貨量減少，量少價揚；不過，大台北蔬果批發反而小跌，研判是上次颱風侵襲後農民搶種增加供應，加上政府調節措施所致。但零售市場價格翻倍漲價，一名主婦說，平常一根茄子十元，現在有的攤商賣三根五十元，漲近七成。
颱風前，不少台北市民搶買高麗菜，零售價一顆上百元，小黃瓜也從一台斤卅九元漲為七十元。北市市場處表示，近日要求北農啟動貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過超市通路於六至十日釋出平價蔬菜，緩和價格波動。
徐鉦傑說，最近蔬菜供貨量減少，農民一送到批發市場就被盤商搶光，昨天溪湖果菜批發市場交易量五十二點六公噸，平均價卅二點二元，到貨量比前天少一成多，價格自然攀升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言