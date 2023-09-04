海葵侵台 菜價飆高 茄子漲近7成

海葵颱風侵台，菜價飆高，彰化縣溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，最近蔬菜供貨量減少，量少價揚；不過，大台北蔬果批發反而小跌，研判是上次颱風侵襲後農民搶種增加供應，加上政府調節措施所致。但零售市場價格翻倍漲價，一名主婦說，平常一根茄子十元，現在有的攤商賣三根五十元，漲近七成。

颱風前，不少台北市民搶買高麗菜，零售價一顆上百元，小黃瓜也從一台斤卅九元漲為七十元。北市市場處表示，近日要求北農啟動貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過超市通路於六至十日釋出平價蔬菜，緩和價格波動。

徐鉦傑說，最近蔬菜供貨量減少，農民一送到批發市場就被盤商搶光，昨天溪湖果菜批發市場交易量五十二點六公噸，平均價卅二點二元，到貨量比前天少一成多，價格自然攀升。