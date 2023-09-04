諮商找心結／怕被看見臉 她起床就戴口罩

串流平台Netflix最新韓劇「假面女郎」，女主角從小熱愛跳舞，但因外貌不佳，極度沒有自信，但在網路平台戴起面具熱舞，成為熱門直播主。精神科醫師表示，社交平台普及，許多人更在意外表容貌，追求臉書或ＩＧ按讚數，導致罹患「容貌焦慮症」、「按讚症候群」，進而增加自殺風險。

精神科醫師楊聰財說，最近收治一名國中女生，起床後就戴上口罩，僅在喝水、進食時短暫脫下口罩，家長覺得不對勁而陪同就醫。心理諮商結果顯示，個案極度不滿意外表長相，不想讓別人看到她的臉，目前透過諮商、心理建設輔導，希望打開心結，以真面目示人。

楊聰財表示，「容貌焦慮症」又稱「醜陋恐懼症」，屬於一種精神障礙，對自己外貌感到極度不滿和焦慮，致病原因為多重因素，包括生物學、心理、文化、家庭等。常見症狀為不滿意外貌，過度關注外貌缺陷，以致自我評價、自信較低，出現社交回避，造成陷入重度焦慮和沮喪，有些人則透過修圖、美肌等軟體，在網路上打造另一個自己。

不過，發圖貼文後，又可能出現「按讚症候群」，緊盯照片下方的按讚數、瀏覽人數，如果按讚數不如預期，充滿焦慮與不安。

馬偕醫院協談中心諮商心理師羅惠群說，多年前美國一項研究發現，瀏覽IG是造成青少女自殺率升高原因之一，因許多網紅享受美食、旅遊，或秀出名牌包，逐漸影響年輕人審美觀；部分青少年也嚮往這樣的生活，一旦日子不順遂，壓力沉重，就可能萌生自殺意念。

台灣憂鬱症防治協會常務理事張家銘說，社交平台發達，青少年更在意外表，家長應多聆聽孩子想法，讓其了解「網路世界是來得快、去的快，充滿不確定」，透過人與人的接觸、互動，保持心情穩定。