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諮商找矛盾／被黑粉攻擊 國中直播主拒學難入眠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

二○二一年健保就醫資料顯示，十五歲至卅歲族群，有精神科相關診斷者達廿九點二萬人，且逐年增加，專家分析網路直播、社群媒體普及為重要原因。例如一名十三歲國中生，國小就經營IG、直播，粉絲數萬人，近幾個月卻遭「黑粉」留言攻擊而難以入眠，因拒學被學校列為諮商對象。

諮商心理師公會全聯會理事、馬偕醫院協談中心諮商心理師羅惠群說，直播主在經營自媒體初期較能吸引粉絲，但一、兩年後，會惡意抹黑明星、直播主的「黑粉」變多，就須承受負面評價；若加上課業壓力，易陷入焦慮、憂鬱等深淵。

羅惠群談到一名國中生，白天上課、晚上直播，流量與收入都不錯，因遭「黑粉」留言攻擊而失眠、焦慮，嚴重打亂生活作息；該個案不想上學、經常缺課，學校才啟動輔導機制。

該個案接受心理諮商後發現，在網路直播，被粉絲讚美簇擁，現實生活中卻須承受來自學校及父母等沉重壓力，因而「不清楚自己是誰、不清楚自己要扮演那種角色」。如此迷惘使個案出現罪惡感、自責等矛盾心理，開始鑽牛角尖，出現睡不好、吃不下、頭痛等身心焦慮症狀，幾乎一直躺在床上，被家長責罵，心情更糟，形成惡性循環。

羅惠群指出，如何在直播主及學生角色取得平衡，這是治療的重要課題，該個案除用藥、心理諮商，父母、老師、周遭朋友也需提供協助，與個案重新連結，給予關心、支持，進而增強個案心理韌力。

直播主 粉絲 父母

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