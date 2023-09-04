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有人「嘗鮮」申請心理諮商 醫師批濫用

聯合報／ 記者李樹人沈能元／台北報導

為降低年輕人自殺死亡率，衛福部八月起實施「年輕族群心理健康支持方案」，十五至卅歲族群可免費三次心理諮商，反應熱烈、超乎預期；但精神科醫師卻發現，部分年輕人因失戀、課業及工作壓力沉重而心情不好，就申請諮商，甚至有人坦言只想「嘗鮮」。據悉，衛福部心理健康司將於本周公布最新補助方案，不排除調整適用對象及補助方式。

「如果沒有限定諮商對象，一定會出現濫用、浪費等情形」。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群說，衛福部推廣年輕人心理諮商的真正的用意，是讓自殺高風險年輕族群，透過諮商降低自殺風險，篩選出自殺高風險者後，再轉介至精神醫療，救起想自殺的人。

台安醫院心身醫學科主治醫師許正典觀察，免費諮商方案上路後，大部分尋求協助的年輕世代，情緒狀態尚未到需要心理諮商、心理治療等程度，許多人只是失戀、心情鬱悶，或課業太差而瀕於退學邊緣，還有人際關係不好而感到孤單者，更有人坦言，「從未做過心理諮商，想要嘗鮮」。

台灣憂鬱症防治協會常務理事張家銘則分析，國人內心多屬壓抑，擔心被人貼標籤、歧視，不易經由諮商說出自己的心事，尤其青少年常有課業、感情、職涯等心理困擾，徘徊在人生十字路口，造成自殺死亡率上升，「願意接受諮商的人，應該都有其需求」。

精神科醫師楊聰財也認為心理諮商有一定意義，不該因少數案例，影響多數人的諮商權益。他就曾遇過一名女大生利用衛福部方案到診間諮商，尚未開口就先哭卅分鐘，原來她遭男友劈腿，苦不堪言；哭完、聊完後，女大生的心情頓時放鬆不少，避免心情持續憂鬱。

「衛福部推動免費心理諮商，後續問題值得關注」。衛福部嘉南療養院成癮司法精神科主任李俊宏說，三次諮商結束後，若當事人仍需心理治療，只能經由自費、健保、學生回歸學校諮商等三種方式，較難持續接受諮詢或治療，建議衛福部、健保署、教育部成立跨部門單位，納入社安網服務人力，共同照顧、輔導年輕世代精神健康。

羅惠群指出，全聯會已經向心健司反應心理師們的心聲。

楊聰財則認為，心理諮商、心理治療，至少需要四次，建議政府能夠增加預算支援。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

衛福部 心理諮商 醫師

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