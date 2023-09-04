開學+颱風 蛋價今起漲3元

受到飼養成本高漲等影響，雞農普遍盼望蛋價每台斤可調漲二至三元，蛋價評議委員會昨天開會後，考量營養午餐恢復供應，國內雞蛋產能尚未回穩，加上受颱風影響，帶動民眾購買雞蛋意願及通貨膨脹等因素，今天起蛋價漲三元，是六月中兩波降價後，首次調漲。

去年底到今年初國內面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年三月每公斤產地價與批發價更達四十五點五元和五十五元的歷史新高。在雞蛋產能回穩及專案進口蛋支援下，六月十四日起每台斤產地價與批發價降為四十二點五元及五十二元，為蛋荒以來首次調降；六月廿一日因天熱、連假買氣低再降二元，每台斤降為四十點五元及五十元。

台北市蛋商公會理事長林天來說，近來因開學營養午餐、颱風使得雞蛋買氣提升，加上通膨、蛋農飼養成本增加等因素下，產銷雙方決定今天起蛋價調漲三元，批發價漲至每台斤五十三元，產地價則漲至每台斤四十三點五元。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福說，本次漲三元為蛋農期望的結果，過去每公斤十元飼料到現在近十七元，蛋雞飼養成本一直降不下來，有合理的利潤下農民才有生產意願，以後會視成本變化再來調整。

畜牧司副司長李宜謙表示，尊重產業界開會結論，近期國產雞蛋日生產量略增，約多廿萬顆，但因開學及颱風，民眾有囤購心理，短期間會有一波較大的供需，但目前庫存量足夠因應。