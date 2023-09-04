陳吉仲：進口雞蛋 邊境都有嚴格把關

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，民代並稱超思進口巴西雞蛋還遭爆抗生素氟甲磺氯黴素超標。農業部長陳吉仲昨表示，進口雞蛋絕對嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場，農業部也未直接補助業者，再不實抹黑就提告。

為解決國內缺蛋問題，農業部專案進口雞蛋，分別由台農發、超思等九家貿易商協助進口，超思以五十萬資本額承攬國內近六成、八千多萬顆進口蛋，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑是人頭公司。

陳吉仲昨至南投視察農村水保署土石流災防準備，他說，進口雞蛋非常不容易，若無法取得出口國的雞蛋檢疫證明、沒辦法有專業的雞蛋貿易、沒檢疫和安全衛生證明、沒到岸合理價格四個條件，就無法進口雞蛋，所有雞蛋進口貿易業者都有相關經驗。

陳吉仲說，農業部專案進口雞蛋約一點四億顆，補貼金額約五點七億元，包含到岸價格及產地價格的價差，加上關稅百分之卅、營業稅百分之五，以及通過運輸費用等，均由農業部吸收，以優惠蛋價供應國內市場，絕對沒把錢直接補助給九家貿易業者。陳表示，如果沒有專案進口，國內蛋價可能飆更高，是專案進口雞蛋最重要的成效。

對台北市議員徐巧芯指控問題蛋可能致癌，陳吉仲語帶怒氣表示，「完全不專業、完全不是事實、完全誤導」，重申邊境都有嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場。

陳吉仲說，所有專案進口雞蛋，衛福部食藥署在邊境就抽驗，不合格或不符合防檢署建議條件，不是退運就是銷毀，完全不會進入國內市場。