聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳吉仲：進口雞蛋 邊境都有嚴格把關

聯合報／ 記者賴香珊胡瑞玲／連線報導

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，民代並稱超思進口巴西雞蛋還遭爆抗生素氟甲磺氯黴素超標。農業部長陳吉仲昨表示，進口雞蛋絕對嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場，農業部也未直接補助業者，再不實抹黑就提告。

為解決國內缺蛋問題，農業部專案進口雞蛋，分別由台農發、超思等九家貿易商協助進口，超思以五十萬資本額承攬國內近六成、八千多萬顆進口蛋，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑是人頭公司。

陳吉仲昨至南投視察農村水保署土石流災防準備，他說，進口雞蛋非常不容易，若無法取得出口國的雞蛋檢疫證明、沒辦法有專業的雞蛋貿易、沒檢疫和安全衛生證明、沒到岸合理價格四個條件，就無法進口雞蛋，所有雞蛋進口貿易業者都有相關經驗。

陳吉仲說，農業部專案進口雞蛋約一點四億顆，補貼金額約五點七億元，包含到岸價格及產地價格的價差，加上關稅百分之卅、營業稅百分之五，以及通過運輸費用等，均由農業部吸收，以優惠蛋價供應國內市場，絕對沒把錢直接補助給九家貿易業者。陳表示，如果沒有專案進口，國內蛋價可能飆更高，是專案進口雞蛋最重要的成效。

對台北市議員徐巧芯指控問題蛋可能致癌，陳吉仲語帶怒氣表示，「完全不專業、完全不是事實、完全誤導」，重申邊境都有嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場。

陳吉仲說，所有專案進口雞蛋，衛福部食藥署在邊境就抽驗，不合格或不符合防檢署建議條件，不是退運就是銷毀，完全不會進入國內市場。

雞蛋 農業部 陳吉仲

延伸閱讀

影／進口巴西蛋恐致癌？陳吉仲喊提告 徐巧芯嗆歡迎

陳吉仲遭控圖利進口蛋廠商 徐巧芯：歡迎提告笑你不敢

影／進口巴西蛋屢遭質疑 陳吉仲怒了：再抹黑就提告

影／海葵來襲 4縣市5鄉鎮土石流紅色警戒 陳吉仲籲撤離

相關新聞

老牌蛋商 另創超思

資本額五十萬元的超思公司承攬農業部進口逾八千萬顆雞蛋業務，農業部稱超思人員與老牌蛋商吳記蛋品有親屬關係。本報調查，農業部...

染登革熱學生病假或視訊 南市府：各校視狀況處理

本土登革熱疫情升溫，台南昨天新增181例、累計3608例，雲林增3例、累計298例。由於海葵颱風帶來風雨更容易積水孳生病...

本土登革熱 北市增2例 1人感染源不明

台北市昨天再度增2例登革熱本土個案，分別是住北投、中山區的30歲及60多歲男性，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛...

讀者9月號 一探深藍制勝奧祕

台大電機系畢業的許峰雄締造舉世聞名的「深藍」（電腦），並以「深藍」擊敗世界排名第一的棋手。9月號「讀者」雜誌介紹許峰雄成...

超思進口 超標銷毀 民代憂問題蛋流入市面

台北市議員徐巧芯昨天指出，超思進口巴西雞蛋氟甲磺氯黴素超標，上月銷毀八萬多公斤；徐說，氯黴素濃度高恐引發再生性不良貧血和...

陳吉仲：進口雞蛋 邊境都有嚴格把關

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，民代並稱超思進口巴西雞蛋還遭爆抗生素氟甲磺氯黴素超標。農業部長陳吉仲昨表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦