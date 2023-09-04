超思進口 超標銷毀 民代憂問題蛋流入市面

台北市議員徐巧芯昨天指出，超思進口巴西雞蛋氟甲磺氯黴素超標，上月銷毀八萬多公斤；徐說，氯黴素濃度高恐引發再生性不良貧血和血癌疑慮，卻直到上月才停止進口，狠批「又是一次政府謀財又害命的惡質作為」，更擔心流出多少問題蛋。對於農業部長陳吉仲揚言提告，徐回應「歡迎提告，笑你不敢」。

徐巧芯在臉書表示，最近超思巴西蛋採購爭議討論熱烈，大家都質疑怎麼可能會有一家公司剛設立，資本額才五十萬、老闆只出資一千元，就可以標到上億的雞蛋採購案。她一直覺得很奇怪，為何要從巴西進口蛋，一查才發現，今年八月開始不再向巴西下單，因為蛋的品質有問題，「哪一家有問題？就是超思。」

徐巧芯說，超思進口蛋檢出氟甲磺氯黴素○點○二一ppm、氟甲磺氯黴素胺○點○○八ppm。氯黴素具骨髓毒性，濃度高恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。她斥這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為，讓一家奇怪的公司進口不合食安的蛋，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能？

超思進口了八千多萬顆雞蛋，徐巧芯質疑藥品殘留只有這一批嗎？會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？她提出四問，包括巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？是誰給「超思」巴西蛋的收購保證？超思八千多萬顆蛋錢誰付、每批價格多少？進口問題蛋有沒有違約、罰款？

陳吉仲為此連兩天氣得說要提告捍衛政府清白。徐巧芯則表示，她對農業部的質疑都引用政府公開資料，陳吉仲要生氣，不如公開與超思的合約，講清楚向對方採購的價格，「不要告訴我們又是機密要封存卅年。」