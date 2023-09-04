資本額五十萬元的超思公司承攬農業部進口逾八千萬顆雞蛋業務，農業部稱超思人員與老牌蛋商吳記蛋品有親屬關係。本報調查，農業部所指的吳記蛋品是岡山吳記蛋行，跟超思負責人相同；農業部稱「超思就是超思，沒有說它是誰的分公司或母公司」，外界則質疑，同一個負責人為何要另開超思公司進口雞蛋。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘在臉書寫道，岡山吳家有四兄弟，岡山吳記蛋行是老大創立，專門從事國內蛋品運銷，吳家長子十幾年前過世後，遺孀為超思負責人秦語喬。

除岡山吳記蛋行，吳家另有一脈在北部經營蛋商生意。農業部畜牧司長張經緯受訪表示，據了解，疑似於「岡山吳記蛋行」創辦人過世後，該公司負責人就成為遺孀秦語喬；登記在新北市三峽的「吳記蛋品」創辦人去年過世後，他的女兒吳若儀為現任負責人。

張經緯強調，超思人員與該蛋行的親屬關係是有脈絡，但「超思就是超思，沒有說它是誰的分公司或母公司」，且超思也絕非一人公司。超思先前協助尋找日本蛋品時，同時有幫日本相關大型企業，尋找其他出口至日本的管道，證實超思有人脈及資源，介紹各國貿易進口的管道。

農業部前天揭露岡山吳記蛋行與超思有關連，但無法證實與三峽吳記蛋品私下有往來。儘管農業部嚴正澄清岡山吳記並非超思母公司或分公司，但兩家公司的登記負責人均為秦語喬，外界質疑，若秦語喬已登記為岡山吳記蛋行負責人，為何還需另創超思？

張經緯表示，岡山吳記蛋行在南部進行蛋品運銷多年，創辦人過世後，蛋品交易數量漸少，且創辦人過世後，須變更公司負責人，秦語喬才可能因此被登記為負責人；但因吳記蛋行以往都從事國內蛋品銷售，未進口雞蛋，秦語喬才創超思專門負責進口雞蛋。

張經緯指出，超思早在去年九月就成立，從事進口雞蛋，今年三月遇到蛋荒，才來進口巴西雞蛋，而非專門為了進口巴西雞蛋才創立。由於超思僅為五十萬資本額的公司，外界質疑是否有親屬關係的公司人員協助進口雞蛋？張經緯說，三峽吳記蛋品與岡山吳記蛋行，皆從事國內蛋品交易，雖有親屬關係，但有無協助超思，「這部分並不了解」。

桃園市議員凌濤指出，農業部宣稱超思與「吳記蛋品」有親屬關係？這位親屬是誰？是秦語喬？還是另有中間人？他認為雞蛋進口案疑點重重，農業部必須說清楚。

侯辦：農業部回應弔詭

【記者張睿廷／新北報導】貿易商超思因進口雞蛋惹議，農業部指超思因資金調度實力堅強。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人詹為元昨天表示，超思過去沒成立公司，卻協助其他進口商進口雞蛋，不就證實過去都用人頭公司，或用別人掛名？農業部的回應很弔詭。