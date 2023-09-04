讀者9月號 一探深藍制勝奧祕

台大電機系畢業的許峰雄締造舉世聞名的「深藍」（電腦），並以「深藍」擊敗世界排名第一的棋手。9月號「讀者」雜誌介紹許峰雄成功的故事。許峰雄說，做這件事的起因才是最值得懷念的，「一切都基於一個信念；信念會促使你持續不斷地努力」。

「盒子」與「滑動門時刻」，敘述美國心理學家找了3千個家庭做實驗，發現中性情緒才是維持幸福婚戀關係的最關鍵因素，平平淡淡才是真。

「一無所有的人配談理想嗎？」文章指，有些人看起來過得還不錯，但依然感到痛苦，這是因為這些人的內心被「偽生活」、「偽自由」所困擾。心中有了理想和目標才有快樂的生活。

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