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讀者9月號 一探深藍制勝奧祕

聯合報／ 台北訊

台大電機系畢業的許峰雄締造舉世聞名的「深藍」（電腦），並以「深藍」擊敗世界排名第一的棋手。9月號「讀者」雜誌介紹許峰雄成功的故事。許峰雄說，做這件事的起因才是最值得懷念的，「一切都基於一個信念；信念會促使你持續不斷地努力」。

「盒子」與「滑動門時刻」，敘述美國心理學家找了3千個家庭做實驗，發現中性情緒才是維持幸福婚戀關係的最關鍵因素，平平淡淡才是真。

「一無所有的人配談理想嗎？」文章指，有些人看起來過得還不錯，但依然感到痛苦，這是因為這些人的內心被「偽生活」、「偽自由」所困擾。心中有了理想和目標才有快樂的生活。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，《讀者》2022年合訂本優惠預購中，全套12期900元，贈送精美「鑰匙環」，諮詢電話：02-27028599。

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