本土登革熱 北市增2例 1人感染源不明

台北市昨天再度增2例登革熱本土個案，分別是住北投、中山區的30歲及60多歲男性，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續調查感染源。目前北市已有4個行政區出現本土個案，其中北投區3例最多。

北市衛生局表示，這兩名個案分別住在北投區及中山區，先後於8月27日、9月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛及關節痛等症狀，就醫通報後於9月2日晚間確診，衛生局疫調後發現，北投區個案於8月19至20日有台南市活動史，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛生局持續疫調，以釐清感染源。

根據衛生局統計，今年截至9月3日上午9時，北市共累計35例登革熱確定病例，含境外移入27例及本土病例8例，其中本土病例分布於北投區有3例、文山區及中山區各2例、大同區1例。

衛生局呼籲，近期陸續有颱風生成，各地降雨頻繁，請民眾務必加強清除室內外環境中積水容器，以減少病媒蚊孳生，並運用「巡、倒、清、刷」清除堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花瓶及各式盆栽底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風過後應再加強環境巡檢，立即清除積水，並進行容器減量。