聽新聞
test
0:00 / 0:00

染登革熱學生病假或視訊 南市府：各校視狀況處理

聯合報／ 記者鄭惠仁蔡維斌／連線報導
台南市長黃偉哲（前排左一）昨天視察登革熱疫情熱區，宣導落實「巡、倒、清、刷」。 圖／台南市衛生局提供
台南市長黃偉哲（前排左一）昨天視察登革熱疫情熱區，宣導落實「巡、倒、清、刷」。 圖／台南市衛生局提供

本土登革熱疫情升溫，台南昨天新增181例、累計3608例，雲林增3例、累計298例。由於海葵颱風帶來風雨更容易積水孳生病媒蚊，南市府及雲縣府都籲雨後要落實清除。另，南市府公告登革熱確診學生可彈性請病假、學校提供遠距視訊教學，被質疑兩者矛盾；市府回應，各校視學生狀況適切處理。

南市長黃偉哲前往南區視察兩處登革熱疫情熱區，要求各單位做好準備、民眾在家也要注意防蚊，颱風後要仔細巡視家戶內外環境有無積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，明天之後若沒大雨，會展開全市熱區大規模噴藥。

雲林新增3例都在古坑鄉，雲林縣衛生局提醒，民眾誤以為颱風來襲登革熱病媒蚊會變少，其實大雨過後容易產生積水容器，更易形成病媒蚊孳生源，務必落實清除。

台南開學後有部分熱區學校每日仍有1至2名確診學生，南市教育局近期公告防疫策略，內容有「確診學生請假在家休息，核予彈性病假…由學校提供同步遠距視訊教學」。教育產業工會質疑，是希望學生安心休息，還是勉強保持學習？缺課學生的學習補救方式很多元，應由教師彈性處理，讓學生安心休養並盡快健康返校。

教育局指出，基於染疫休息不到校及確保「學生停課不停學」的原則，由各校視學生狀況，採最適切方式處理，但應讓家長知悉，以利學生學習。

海葵颱風 登革熱 確診

延伸閱讀

登革熱嚴峻！南市新增181例 颱風蚊蟲躲戶內大作戰啟動

登革熱疫情嚴峻今突破4000例 颱風後最憂心「這件事」

台南疫情嚴峻…「流言蜚語」傷防疫人員的心 衛生局回擊了

北市再爆2例本土登革熱個案 中山區逾60歲男感染源不明

相關新聞

老牌蛋商 另創超思

資本額五十萬元的超思公司承攬農業部進口逾八千萬顆雞蛋業務，農業部稱超思人員與老牌蛋商吳記蛋品有親屬關係。本報調查，農業部...

染登革熱學生病假或視訊 南市府：各校視狀況處理

本土登革熱疫情升溫，台南昨天新增181例、累計3608例，雲林增3例、累計298例。由於海葵颱風帶來風雨更容易積水孳生病...

本土登革熱 北市增2例 1人感染源不明

台北市昨天再度增2例登革熱本土個案，分別是住北投、中山區的30歲及60多歲男性，中山區個案潛伏期無出國或中南部活動史，衛...

讀者9月號 一探深藍制勝奧祕

台大電機系畢業的許峰雄締造舉世聞名的「深藍」（電腦），並以「深藍」擊敗世界排名第一的棋手。9月號「讀者」雜誌介紹許峰雄成...

超思進口 超標銷毀 民代憂問題蛋流入市面

台北市議員徐巧芯昨天指出，超思進口巴西雞蛋氟甲磺氯黴素超標，上月銷毀八萬多公斤；徐說，氯黴素濃度高恐引發再生性不良貧血和...

陳吉仲：進口雞蛋 邊境都有嚴格把關

農業部專案進口雞蛋案被外界質疑圖利特定廠商，民代並稱超思進口巴西雞蛋還遭爆抗生素氟甲磺氯黴素超標。農業部長陳吉仲昨表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦