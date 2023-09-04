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染登革熱學生病假或視訊 南市府：各校視狀況處理
本土登革熱疫情升溫，台南昨天新增181例、累計3608例，雲林增3例、累計298例。由於海葵颱風帶來風雨更容易積水孳生病媒蚊，南市府及雲縣府都籲雨後要落實清除。另，南市府公告登革熱確診學生可彈性請病假、學校提供遠距視訊教學，被質疑兩者矛盾；市府回應，各校視學生狀況適切處理。
南市長黃偉哲前往南區視察兩處登革熱疫情熱區，要求各單位做好準備、民眾在家也要注意防蚊，颱風後要仔細巡視家戶內外環境有無積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，明天之後若沒大雨，會展開全市熱區大規模噴藥。
雲林新增3例都在古坑鄉，雲林縣衛生局提醒，民眾誤以為颱風來襲登革熱病媒蚊會變少，其實大雨過後容易產生積水容器，更易形成病媒蚊孳生源，務必落實清除。
台南開學後有部分熱區學校每日仍有1至2名確診學生，南市教育局近期公告防疫策略，內容有「確診學生請假在家休息，核予彈性病假…由學校提供同步遠距視訊教學」。教育產業工會質疑，是希望學生安心休息，還是勉強保持學習？缺課學生的學習補救方式很多元，應由教師彈性處理，讓學生安心休養並盡快健康返校。
教育局指出，基於染疫休息不到校及確保「學生停課不停學」的原則，由各校視學生狀況，採最適切方式處理，但應讓家長知悉，以利學生學習。
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