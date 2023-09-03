影／受海葵強風影響 桃機關閉觀景台預防性空橋綁橋
中颱海葵颱風來勢洶洶，已經在今天（3日）下午3點40分在台東東河登陸，桃園國際機場受風勢影響，已於中午關閉二航廈觀景台，晚上6點防颱應變/整備會議後，決議預防性進行D6候機室A380客機專用空橋綁橋固定作業。
桃園國際機場公司表示，桃園機場設置了8座機坪風速計，機場空橋防颱作業程序為每小時最大瞬間風速37海浬時未使用的空橋降低；風速48海浬時空橋停止使用；風速55海浬時空橋進行綁橋固定作業。
由於今天上午已測得每小時風速超過37海浬，因此中午先行關閉第二航廈南北兩側擴建區5樓的觀景台，並視風速狀況重新開放。另外，下午在第一航廈B1至B3候機室空側，測得最大瞬間風速達48海浬，為求慎重，故於晚上6點舉行之防颱應變/整備會議中，決議針對未使用的D6候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業。
開始綁橋固定作業時，3名工作人員先將空橋收回至停止區並下降，行駛輪以輪擋固定，再將空橋綁帶固定於空橋上方，另一端則固定於地面錨錠上，避免空橋受風力影響而搖晃損壞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言