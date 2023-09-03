影／受海葵強風影響　桃機關閉觀景台預防性空橋綁橋

中颱海葵颱風來勢洶洶，已經在今天（3日）下午3點40分在台東東河登陸，桃園國際機場受風勢影響，已於中午關閉二航廈觀景台，晚上6點防颱應變/整備會議後，決議預防性進行D6候機室A380客機專用空橋綁橋固定作業。

桃園國際機場公司表示，桃園機場設置了8座機坪風速計，機場空橋防颱作業程序為每小時最大瞬間風速37海浬時未使用的空橋降低；風速48海浬時空橋停止使用；風速55海浬時空橋進行綁橋固定作業。

由於今天上午已測得每小時風速超過37海浬，因此中午先行關閉第二航廈南北兩側擴建區5樓的觀景台，並視風速狀況重新開放。另外，下午在第一航廈B1至B3候機室空側，測得最大瞬間風速達48海浬，為求慎重，故於晚上6點舉行之防颱應變/整備會議中，決議針對未使用的D6候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業。