影／進口巴西蛋恐致癌？陳吉仲喊提告 徐巧芯嗆歡迎

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商「超思」去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天質疑是人頭公司，同黨北市議員徐巧芯今也再發文質疑超思進口蛋；對此，農業部長陳吉仲嚴正重申，再不實抹黑就提告。徐巧芯下午受訪也回嗆說「歡迎來告，不要嘴巴說說而已」。

陳吉仲說，昨天再次強調進口雞蛋是非常不容易，若無法取得該出口國的雞蛋檢疫證明、沒辦法有專業的雞蛋貿易、沒檢疫證明跟安全衛生證明、沒到案的合理價格等這4個條件，就無法進口雞蛋，所有雞蛋進口貿易業者也都有相關經驗。陳吉仲嚴正重申，不要再傳遞錯誤的訊息，或者是故意抹黑扭曲，農業部次長陳駿季在昨天的記者會已經說明非常清楚，如果再刻意不實抹黑，比如說進口的雞蛋有食安問題，或者是有所謂的汙衊、圖利等，那他們會提告。

針對陳吉仲喊提告，徐巧芯下午也回應說「歡迎來告」，徐巧芯指出，巴西雞蛋從8月15日被驗出問題後，就被踢出進口名單外，時間點非常清楚明顯，否則為何政府不再這個時間點之前就停止進口？且逐批查驗仍是抽樣檢查，並不是逐顆檢查，農業部根本沒辦法確保流入市面的巴西雞蛋品質有沒有問題。超思進口8000多萬顆雞蛋，會不會有沒被抽驗到、但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？如果超思因為這樣的事情要被政府罰款，最多能賠多少錢？超思這家公司只有50萬的資本額，他要如何負責？