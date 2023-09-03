快訊

新竹、苗栗宣布了！全台4日停班課資訊一次看 15縣市宣布放颱風假

影／溪水暴漲土石流沖毀道路變河流 宜蘭碧候民眾驚險逃

長榮航空飛米蘭航班 旅客病故轉降亞塞拜然

影／進口巴西蛋恐致癌？陳吉仲喊提告 徐巧芯嗆歡迎

聯合報／ 記者 賴香珊胡瑞玲、黃詩益、毛昱棋陳筠青／即時整理報導
針對超思進口巴西蛋屢遭藍營質疑，陳吉仲今天嚴正重申，再不實抹黑就提告。記者賴香珊／攝影
針對超思進口巴西蛋屢遭藍營質疑，陳吉仲今天嚴正重申，再不實抹黑就提告。記者賴香珊／攝影

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商「超思」去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天質疑是人頭公司，同黨北市議員徐巧芯今也再發文質疑超思進口蛋；對此，農業部長陳吉仲嚴正重申，再不實抹黑就提告。徐巧芯下午受訪也回嗆說「歡迎來告，不要嘴巴說說而已」。

陳吉仲說，昨天再次強調進口雞蛋是非常不容易，若無法取得該出口國的雞蛋檢疫證明、沒辦法有專業的雞蛋貿易、沒檢疫證明跟安全衛生證明、沒到案的合理價格等這4個條件，就無法進口雞蛋，所有雞蛋進口貿易業者也都有相關經驗。陳吉仲嚴正重申，不要再傳遞錯誤的訊息，或者是故意抹黑扭曲，農業部次長陳駿季在昨天的記者會已經說明非常清楚，如果再刻意不實抹黑，比如說進口的雞蛋有食安問題，或者是有所謂的汙衊、圖利等，那他們會提告。

針對陳吉仲喊提告，徐巧芯下午也回應說「歡迎來告」，徐巧芯指出，巴西雞蛋從8月15日被驗出問題後，就被踢出進口名單外，時間點非常清楚明顯，否則為何政府不再這個時間點之前就停止進口？且逐批查驗仍是抽樣檢查，並不是逐顆檢查，農業部根本沒辦法確保流入市面的巴西雞蛋品質有沒有問題。超思進口8000多萬顆雞蛋，會不會有沒被抽驗到、但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？如果超思因為這樣的事情要被政府罰款，最多能賠多少錢？超思這家公司只有50萬的資本額，他要如何負責？

徐巧芯強調，食品安全更重要，先前大家都聚焦在進口商的資本額，討論他們如何靠關係，但是現在發現，連最基本的食品安全都出問題的時候，她問「陳吉仲你生什麼氣？我們人民比你更生氣」。

對於陳吉仲喊提告，徐巧芯下午受訪也回嗆「歡迎提告」、「何不公開與超思的合約」？記者毛昱棋／攝影
對於陳吉仲喊提告，徐巧芯下午受訪也回嗆「歡迎提告」、「何不公開與超思的合約」？記者毛昱棋／攝影

雞蛋 陳吉仲 超思

延伸閱讀

徐巧芯稱巴西進口蛋謀財害命又一樁 吳欣岱：真的女館長

徐巧芯批進口巴西蛋「謀財又害命」 食藥署說話了

徐巧芯批進口巴西蛋謀財害命 綠委嗆沒有比這更下三濫

陳吉仲遭控圖利進口蛋廠商 徐巧芯：歡迎提告笑你不敢

相關新聞

影／進口巴西蛋恐致癌？陳吉仲喊提告 徐巧芯嗆歡迎

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商「超思」去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天質疑是...

長榮航空飛米蘭航班 旅客病故轉降亞塞拜然

長榮航空BR95班機，昨（本月2日）從台北飛往米蘭航班，因旅客身體不適，經機上具有醫生資格旅客協助及空服員與地面醫療支援...

海葵挾雨貫穿台灣！宜蘭風雨未達天然災害標準 明天正常上班上課

依據中央氣象局最新風雨預報資料，宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課標準，縣政府宣布明天正常上班、正常上課。

開槍也沒用只能逃！ 警察執行山地清查任務最怕的不是歹徒

警方為打擊山區不法活動，每年會定期執行「山地治安維護計畫」勤務。其中山林面積占7成的台東縣，山區治安維護更是員警家常便飯的工作，山地清查也讓山坡地濫墾濫伐、盜獵盜伐或其他不法案件，在過去10年來逐年驟減。 不過，由於山區複雜的地理環境，員警面對的風險不光是罪犯，還有野生動物襲擾，甚至遭到攻擊。有資深警員就說，山地清查怕的不是人，遇到「牠」時開槍也沒用...

影／海葵登陸台東成功 氣象局：颱風眼地區第二波風雨更強 南部入夜受衝擊

中央氣象局持續發布海葵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象局預報員劉宇其說，海葵颱風中心已經來到台東的成功和東河的沿海，稍後即...

綠島16級、成功15級強陣風 粉專：海葵即將成功、東河登陸

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵已通過綠島北方，即將在台東成功、東河附近登陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦