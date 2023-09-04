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健康主題館／改善肌少症 光吃蛋白質還不夠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
肌少症無藥可治癒，可從健康飲食、生活習慣改善做起，可選擇有氧運動及阻力運動。圖／123RF
肌少症無藥可治癒，可從健康飲食、生活習慣改善做起，可選擇有氧運動及阻力運動。圖／123RF

● 肌少症在任何年齡層都可能發生

● 光補充蛋白質無法刺激肌肉生長

● 防止肌肉流失，關鍵是「運動

大里仁愛醫院營養師徐佳靖。圖／徐佳靖提供
大里仁愛醫院營養師徐佳靖。圖／徐佳靖提供
你有行走緩慢、下肢無力、容易跌倒、握力下降的困擾嗎？若出現這些症狀，小心罹患肌少症。隨著年紀增長，身體機能老化、活動力下降，肌肉量會慢慢流失。根據統計，40歲後，人體肌肉量每10年平均以8%速度減少，如果不加以控制改善，會影響生活自理能力，老年人一旦發生骨折，往往很難癒合，易導致失能、臥床，甚至提高死亡風險。

攝取優質蛋白質 吃夠吃對

該如何預防及延緩肌少症？大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，足夠的營養非常重要，如果一味要求長輩飲食清淡，沒有味道反而會降低食欲，吃不下導致熱量攝取不足、營養不均衡，接著會變瘦、肌力變弱。

營養是健康的根本，徐佳靖表示，維持肌力的第一步要從飲食下手，應把握「吃得夠」、「吃得均衡」、「吃進優質蛋白質」3原則，總熱量達到基礎代謝率標準才能幫助肌肉合成，建議可參考國健署「我的餐盤」設計每日菜單。

肌少症飲食攝取要點 圖／聯合報提供
肌少症飲食攝取要點 圖／聯合報提供
肌肉主要是由蛋白質所構成，許多民眾以為多攝取蛋白質對增加肌肉量愈有幫助。徐佳靖強調，只吃蛋白質無法有效轉換成身體組織質量，還需要碳水化合物、脂肪、維生素D，讓增肌效果加乘。

有些長輩害怕有肌少症，除了三餐之外，會再額外補充蛋白粉，徐佳靖建議，食用前應先請專業醫護評估，避免補進過多熱量，結果不長肌肉卻變胖，還可能增加腎臟負擔。

徐佳靖提醒，NG飲食也會在無形中流失肌肉，例如高油、高鹽、高糖食物，許多長輩習慣以醬菜、滷肉淋上白飯解決一餐，長期下來，營養會不均衡，而且鹽分過高；罹患肌少症也不一定都是瘦瘦乾乾的體態，有肥胖問題的高齡族群，尤其是糖尿病患者，高血糖會誘導身體發炎反應，影響肌肉合成，因此飲食一定要節制。

有氧及阻力運動 預防骨鬆

肌少症無藥可治癒，但可以從健康飲食、生活習慣改善做起。徐佳靖強調，均衡營養外，還要搭配運動刺激肌肉生長，光吃不動其實沒用，建議可選擇有氧運動及阻力運動，特別是強化大腿前側的抬腳、深蹲，並善用彈力球、彈力帶等器材輔助，每周運動2至3次、每次30分鐘的運動增肌，對預防骨質疏鬆也有幫助。

運動 健康飲食 長輩

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