健康名人堂／以新藥基金為契機 加速改革邁向健保3.0

健保署長石崇良宣布明年度以公務預算設立百億元新藥基金，國人應為新藥加速引進感到欣慰，不可忽視其中兩大關鍵突破：第一，政府投入醫療比率提升；第二，新藥預算獨立於健保總額之外。這對健保沉痾有急救之效，期待朝野對此關照民眾健康的方案，應有共識一致支持。

根據推估，十年後，15至64歲青壯年人口將減少約164萬人，65歲以上老年人口將增加約172萬人，總人口數減少57萬人，光靠保費收入，無法支撐健保財務是擺在面前的現實，為了讓健保永續發展，政府應提高投入民眾健康的投資至合理GDP占比。

健康支出不應是國家成本，而是對國家未來的投資。台灣經常性醫療保健支出GDP占比僅6.1%，低於日本的11.1%，也低於韓國及OECD國家的8.8%；此支出可再分為公部門與私部門，觀察公部門GDP占比，台灣3.9%，同樣低於韓國5%、日本9.2%，以及OECD6.6%；另在藥品支出占比，台灣僅1.2%，一樣比OECD和日韓更低。

政府對國民健康投資不足

種種跡象顯示，政府在國民健康的投資不足，最直接的影響之一就是新藥難以引進，導致國人病程延長，影響所及，必須脫離勞動力市場，也帶給年輕人沉重照護壓力，影響層面橫跨個人、家庭及國家。

目前政府跨出第一步，成立新藥基金，值得嘉許，但提升政府整體對健保的投資更是當務之急。去年台灣人均GDP達3萬2756美元（約新台幣97.5萬元），廿年來首度超越韓國，換算下來，公部門支出若提升至OECD平均的6.6%，等同於有將近多6227億元投資國民健康，約為目前健保總額三分之二，金額可觀。

除加速藥物引進，對於醫事服務給付不足、醫事人力困窘等問題，相信也能併同解決。建議政府明訂公部門經常性醫療保健支出GDP占比提升目標，如一年應提升多少比率、幾年內可達OECD平均數值，此才能更加揭示政府改革的決心。

此外，比照英國籌措補充資金另設新藥基金，在不衝擊健保總額制度下，此預算就不會遭其他藥費或醫事服務費用排擠。新藥基金預算獨立，可以更加精準以國人需求、新藥療效、替代率等因素，編列經費內先評估市場價值，使新藥引用更有效能，嘉惠民眾。

藥費脫鉤應編列獨立總額

此外，藥費同樣需盡快編列獨立總額，與醫事服務預算脫鉤，避免互相影響。目前慢箋釋出率達四成多，代表三張慢箋有一至二張在社區藥局領取，醫院無法獲得藥價利益，醫療服務費用卻遭壓縮，這和醫護人員嚴重過勞與離職率高脫不了關係。建議政府從公立醫院開始，著手規畫慢病藥費總額獨立，改革健保架構，邁向永續健保3.0。