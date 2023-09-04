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健康你我他／日日快走8千步 存夠健康的老本

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）

今年滿60歲的我，早在幾年前已著手規畫此刻退休的期程，職場歲月近40年，礙於時間空間總無法隨心所欲從事自己的喜好，終於退休了，我開始去學習與完成想做的事。

退休的先決條件，要有經濟能力與健康力的支持，方能達成心願。此時剛好遇見聯合報退休力測驗，結果正如自己的認知相同，健康是我現階段需要加強投資的部分。

夏日炎炎，我通常選擇傍晚暑氣稍減時，換雙慢跑鞋走進附近大學校園，繞著運動場PU跑道或美麗景觀的人工池快走幾圈，運動至心跳超過100下、說話有點喘的強度。景觀池一圈600公尺，8、9圈下來已快走5公里，也約有8000步，現階段一周從事4、5天這樣的運動量，期望藉此為自己儲存健康力，萬萬不可因為健康因素，壞了我退休後計畫及老後準備啊。

在職場衝鋒陷陣時期，免不了失去為健康把持的時空，今日退休在家，已經完全可以控制自己作為，所以，首先做到飲食清淡養生，再來就是逐漸加強的快走運動，練就強壯體魄，期許退休生活在「王者獅子」的各項退休力，再進步且成績更上一層樓。

運動 職場 獅子

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