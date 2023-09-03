海葵颱風來襲 盧秀燕今晚宣布：明天停班停課

因應海葵颱風來襲，台中市為警戒區，市府在今早8時將災害應變中心提升為一級開設，市長盧秀燕將在今晚8時，主持第三次工作會報，會中宣布，台中市明天停止上班、上課。

海葵颱風來襲，台中市列入警戒區域內，台中市災害應變中心在今早8時，提升為一級開設，市長盧秀燕今天晚上8時，召開第三次工作會報，盧說，4年來第一個過境台灣的颱風，颱風中心點在台南地區，預測明天早上中心點會離開台南市，但新竹以南都在暴風圈範圍，今晚至明後天後，將影響劇烈。