影／海葵來襲強陣風驚人 綠島民宿2樓消失、宜蘭滾滾土石流斷路

海葵颱風中心登陸台東，暴風圈籠罩整個綠島，帶來狂風驟雨，其中測得瞬間最大陣風達到14級，有1間民宿2樓木造加蓋屋頂，不敵強風被整個吹消失。海面風浪增強，通往阿塱壹古道路徑的達仁鄉南田塔瓦溪，溪口鵝卵石堆被長浪突破，海水直接倒灌溪床，把路徑整個吞沒。

東部海岸國家管理處在各景點設置即時影像，鏡頭下的三仙台跨海拱橋遠望搖搖欲墜，沒想到下午一點多三仙台即時影像瞬間掛點，一群網友目睹影像無法連線，網友不斷哀嘆「因公殉職」。台東許多路樹不是被連根拔起，就是攔腰折斷，市民想起2018年尼伯特颱風17級強風，直呼「海葵風勢不輸尼伯特！」。

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉聯外道路，下午3點多發生土石流，滾滾土石泥流不斷滑落，伴隨樹木枯枝傾瀉而下，造成道路中斷，縣政府緊急宣布碧候溫泉園區閉園。