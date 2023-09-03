海葵加速狂奔離台只剩50公里 粉專：下午3時台東成功登陸

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵加速狂奔中，剩下50多公里，預計提早在下午3時左右，台東成功附近登陸。

這也代表睽違1471天、長達4年無颱登陸紀錄，將宣告終結。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵正向西加速中，再過兩三小時就會登陸台東陸地，無颱登陸紀錄，就此結束。上一次颱風登陸，要回追到2019年白鹿颱風登陸恆春了。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，台東縣成功鎮已出現14級陣風，已達到氣象局最大的陣風預測。