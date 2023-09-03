海葵加速狂奔離台只剩50公里 粉專：下午3時台東成功登陸
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵加速狂奔中，剩下50多公里，預計提早在下午3時左右，台東成功附近登陸。
這也代表睽違1471天、長達4年無颱登陸紀錄，將宣告終結。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵正向西加速中，再過兩三小時就會登陸台東陸地，無颱登陸紀錄，就此結束。上一次颱風登陸，要回追到2019年白鹿颱風登陸恆春了。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，台東縣成功鎮已出現14級陣風，已達到氣象局最大的陣風預測。
中央氣象局針對台東縣台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉發布颱風強風告警，持續時間至下午3時30分止。內容為，「颱風強風告警，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力」。
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