開學、颱風需求高 北市蛋商公會拍板：雞蛋明起漲3元

蛋價審議委員會上周開會，決定本周蛋價暫時凍漲，北市蛋商公會理事長林天來今宣布，明天起雞蛋產地價及批發價均漲3元，產地價從每台斤40.5元增至43.5元、批發價從每台斤50元漲至53元。

國內雞蛋價格自6月調降後，一直維持在產地價每台斤40.5元及批發價每台斤50元水準，過去蛋農因大量老母雞淘汰、成本高漲因素，希望調漲蛋價，林天來表示，經討論後，考量開學雞蛋需求大增，加上颱風來襲，因此決議明天起產地及批發價均漲3元。

根據農業部「雞蛋產銷資訊」指出，上周產蛋母雞已回升至3359萬隻，平均每天生產11萬4500箱蛋（約2290萬顆），距國人所需2400萬顆仍有差距。

畜牧司副司長李宜謙表示，尊重產業界開會結論，蛋價從6月起就凍漲，蛋農希望蛋價有起伏，蛋商則看市場需求；近期國產雞蛋日生產量略增，從11.3萬箱增加到11.4萬箱（每箱200顆），約多20萬顆，但國內每天約需2000萬顆，因應開學及這兩天的颱風，民眾會有囤購心理，買氣較為熱絡，短期間會有一波較大的供需，但目前庫存量足夠因應。

2021年10月產地及批發價每台斤23.5元及37元，因禽流感、氣候影響、雞隻飼料成本上漲以及農曆春節期間蛋雞休產等原因，2022年起價格一路攀升。2022年7月產地價從每台斤40.5元漲至42.5元，批發價從每台斤50元漲至52元，同年10月調降2元後，今年2月調漲2元，3月產地及批發價再漲至45.5元及55元。

今年6月14日國內雞蛋產能逐漸回升，市場秩序也慢慢恢復正常，加上暑假營養午餐將停供數月，因此調降3元，產地價與批發價降至每台斤42.5元及52元，為為蛋荒以來首次調降；同月20日因天熱、連假導致買氣低迷，因此再降2元，產地價與批發價降至每台斤40.5元及50元，並一度凍漲至今。