快訊

澳學者兼課20年才拿終身職 土博士讀9年專任職全被卡滿

10個關鍵數字 看台灣人為何陷入「體感貧窮」？

徐巧芯批進口巴西蛋恐致癌「謀財又害命」 農業部回應了

減肥「溜溜球效應」如何避免？ 營養師5大建議

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃威杰說，溜溜球效應最終可能會成為一個惡性循環，不僅會減少肌肉量，還會讓體脂肪隨之上升。本報資料照片
黃威杰說，溜溜球效應最終可能會成為一個惡性循環，不僅會減少肌肉量，還會讓體脂肪隨之上升。本報資料照片

台灣成年人中半數體重處於「過重」及「肥胖」區間，根據教育部調查顯示，每4名學童就有1人過重或肥胖，如何正確攝取營養、減重成為國民議題。營養師表示，民眾剛開始減重時體重容易快速下降，卻也很容易反彈，出現「溜溜球效應」，可透過正確的減重規畫，並多選擇糙米、地瓜、高蛋白貝果等低熱量密度食物，便可避免體重報復性反彈。

體重上的溜溜球效應，是指減肥期間體重來回反彈，並且出現週期性的增加、減少，像是溜溜球一樣的上下來回移動。

營養師黃威杰表示，溜溜球效應是常見情況，尤其在減重的民眾身上，很容易在減肥計畫中，出現一開始體重快速下降，但沒隔多久以後，減重後失去的體重馬上又反彈，這個過程周而復始不斷的出現。

黃威杰說，溜溜球效應最終可能會成為一個惡性循環，不僅會減少肌肉量，還會讓體脂肪隨之上升，導致身體產生負面影響，連帶心理健康也受波及。

黃威杰建議，民眾減肥時規畫的飲食和減重計畫時，可參考以下5點建議：

1.不過度關注體重變化，專注減少體內脂肪，適度增加肌肉量。

2.避免長時間禁食，規律的進食才能避免報復性飲食。

3.多吃低熱量密度的食物，例如糙米、地瓜、高蛋白貝果、新鮮蔬菜類，以及其他富含蛋白質食物等。

4.每周至少進行150分鐘的運動，養成定期運動的習慣。

5.每月追蹤、諮詢，可尋求營養師協助，以確保在對健康無長期影響的前提下，採行持續性的體重管理計劃。

減肥是長期抗戰的過程。黃威杰說，飲食控制並不簡單，每一次的體重增加或減少，難免都惠影響心情，漸漸的也會提升壓力賀爾蒙，過高的壓力賀爾蒙會導致減肥之路更加困難，甚至增加糖尿病和心臟病等長期健康問題。若能透過正確的健康飲食減重計畫，其實可以大幅減少溜溜球效應出現，也減低心理壓力，並順利改善體態、維持健康。

減重 減肥 健康飲食

延伸閱讀

吃對早餐更長壽！營養師授「優格燕麥杯」食譜，補足纖維、鈣質、蛋白質，高纖助消化

女性晚年勿減肥！ 維持穩定體重才是活到100歲關鍵

超重治療法多 經常失敗BMI值破27可考慮「胃袖整形術」

吃低脂、拼命運動竟反變胖！營養師揭「16個減肥雷點行為」，很多人正在做

相關新聞

海葵將登陸 粉專：花蓮豐濱至台東太麻里之間 「成功」機率最高

海葵颱風暴風圈逐漸壟罩台灣，最快今天下午登陸，至於在哪裡登陸？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，登陸地點預估是花蓮...

徐巧芯批進口巴西蛋恐致癌「謀財又害命」 農業部回應了

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商超思去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議，國民黨台北市議員徐巧芯再指出，超思進口的...

海葵來襲綠島首當其衝 東部下午風雨最強 雲林以南晚上戒備

中度颱風海葵逐漸進入台灣，中央氣象局持續發布海葵颱風的海陸警。中央氣象局預報員劉宇其說，預計下午到傍晚之間，颱風中心很有...

遭疑農業部護超思？ 陳吉仲：沒把錢直接補助貿易商

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商超思去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議，超思昨透過農業部強調「沒有拿政府補助款」...

海葵午後登陸台東「強度非同小可」 粉專曝各地風雨：躲不掉了

海葵颱風暴風圈已進入台灣陸地，中央氣象局持續發布海陸警。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，躲不掉了，海葵近岸增強，...

減肥「溜溜球效應」如何避免？ 營養師5大建議

台灣成年人中半數體重處於「過重」及「肥胖」區間，根據教育部調查顯示，每4名學童就有1人過重或肥胖，如何正確攝取營養、減重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦