遭疑農業部護超思？ 陳吉仲：沒把錢直接補助貿易商

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商超思去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議，超思昨透過農業部強調「沒有拿政府補助款」，但根據農業部昨公布資料指出，農業部協助巴西進口雞蛋每顆吸收最高4.706元差額；農業部長陳吉仲今說，沒有把錢直接補助9家貿易業者。

農委會（現為農業部）自3月啟動專案進口雞蛋，由政府吸收進口蛋到岸價格與國產蛋產價的價差、關稅、營業稅等成本。農業部昨首度公布資料，今年3月至7月止，進口雞蛋來源國包括美、澳、巴西等7國，合計已進口逾1.4億顆雞蛋。

其中資本額僅50萬元的貿易商超思進口的巴西雞蛋數量最多，高達8814萬顆，每顆蛋吸收差額3.116至4.706元，而澳洲空運來台雞蛋最少，但補貼價格最驚人，每顆蛋最高補貼到32.081元，甚至比到岸的最高價24.24元還高。

超思代表昨透過農業部，以錄音檔方式表示，「沒有拿到政府的補助款」，他們只是依照農業部的條件，找到符合的蛋源，確保數量完成文件進口到台灣。但根據農業部昨公布的資料顯示，被發現農業部有協助吸收價差。

陳吉仲今前往南投赴農村水保署視察土石流災防準備工作，接受媒體聯訪時表示，農業部專案進口雞蛋約1.4億顆，補貼金額約5.7億元，包含到岸價格及產地價格的價差，加上關稅30％、營業稅5％，以及通過運輸費用等，均由農業部吸收，透過這樣的方式，以優惠的雞蛋價格供應國內市場。

陳吉仲表示，如果沒有專案雞蛋進口，雞蛋價格每台斤可能飆漲更高，以先前黑市價格及穩定價格來計算，每顆雞蛋至少增加2.2元，以1個月6億顆，5個月30億顆，消費者在這5個月至少減少60億元支出，這就是專案進口雞蛋最重要的成效。

陳吉仲重申，農業部是吸收相關的關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差，「沒有把錢直接補助9家貿易業者」。

陳吉仲表示，進口雞蛋非常不容易，沒有取得該出口國的雞蛋檢疫證明、安全衛生證明、過去無專業雞蛋貿易、到岸合理價格等4條件，是無法進口雞蛋，目前雞蛋進口貿易商都有相關經驗，符合進口雞蛋條件，再透過農業部吸收價差，扮演穩定國內雞蛋需求重要角色。

陳吉仲表示，針對外界的不實指控，農業部已完整說明過，期待外界檢視專案進口雞蛋應視其有無達到相關成效，不要故意抹黑扭曲，若有刻意且傳遞不實訊息，如進口雞蛋有食安問題或是汙衊、圖利等，「會進行提告」。