海葵來襲綠島首當其衝 東部下午風雨最強 雲林以南晚上戒備

中度颱風海葵逐漸進入台灣，中央氣象局持續發布海葵颱風的海陸警。中央氣象局預報員劉宇其說，預計下午到傍晚之間，颱風中心很有可能在台東登陸，東半部的風雨預計今天下午達到最強。颱風今天是影響台灣最嚴重的時候，務必做好防颱準備。

劉宇其說，颱風結構扎實，目前颱風眼非常清晰，海葵颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台東東方海面，向西北西移動，預計中午過後接近綠島地區，氣象局稍早已針對綠島地區發布颱風強風告警，很有可能出現平均風12級或陣風14級以上的強陣風，當地民眾一定要特別防範。

雨量預報來看，劉宇其說，目前東半部是迎風面，下午強降雨會持續，整個東半部和鄰近山區都可能有較大的降雨出現，不排除花蓮山區會出現超大豪雨。東半部雨勢入夜還會持續。

劉宇其說，晚間隨著颱風進入台灣的西南方，南部降雨也會逐漸明顯起來，預計晚上開始南部也會有局部豪雨發生，澎湖地區入夜之後風雨也有顯著增強的情形。

風力部分，劉宇其表示，上午吹東北風的關係，主要風力比較大的地方在北部和東半部。稍早台東成功已經出現11級陣風，蘭嶼也出現12級陣風。北部和東半部沿海普遍有8至9級陣風出現，到下午風勢會更加劇烈。隨著颱風靠近，預計下午起綠島、蘭嶼陣風會來到16級，台東也可能有14級左右，風勢非常大。

劉宇其說，西部沿海風力也明顯增強，預計會有10至11級陣風出現。一直到今天晚上颱風進入西南部之後，預計雲林以南晚上也會開始10級陣風出現，甚至南部可能會有11級陣風。

海葵颱風今天上午11時的中心位置在台東的東方約100公里之處，以每小時14轉7公里速度，向西北西進行。七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。