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中颱海葵將挑戰中央山脈 專家指將是今日關注重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颱風的預測路徑沒有太大變化，在今天下午登陸後，在明天凌晨會從南部出海、進入台灣海峽，並且逐漸減速、緩慢西行。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
颱風的預測路徑沒有太大變化，在今天下午登陸後，在明天凌晨會從南部出海、進入台灣海峽，並且逐漸減速、緩慢西行。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

海葵颱風今天清晨5時暴風圈觸陸，今天影響台灣最劇烈。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，中央氣象局的雷達現在已經可以完全看到海葵颱風的環流，海葵颱風在過去一個晚上，核心的組織明顯轉好，強度持續增強，預計在今天下午到傍晚，颱風將登陸花東一帶。

天氣風險公司說，屆時登陸點附近、及登陸點北側的區域風雨會非常劇烈，再次提醒花東要做好防颱準備。

天氣風險公司表示，颱風的預測路徑沒有太大變化，在今天下午登陸後，在明天凌晨會從南部出海、進入台灣海峽，並且逐漸減速、緩慢西行。晚間起南台灣的風雨會快速增強，今天深夜至明天上午，南台灣風強雨驟、山區持續大雨，沿海低窪地區要慎防海水倒灌。

天氣風險公司表示，颱風中心接近台灣的時候會不會偏折？颱風中心如何通過中央山脈？這都是今天的觀察重點。

海葵颱風 氣象局

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