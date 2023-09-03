宜花東大豪雨 吳聖宇：海葵將登陸台東 暴風圈明天傍晚才脫離

睽違1471天後首次颱風登陸，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，海葵颱風暴風圈開始碰到陸地了，預估傍晚前後會在台東登陸。

他說，海葵颱風過去一段時間因為內部結構重整，路徑呈現略為南北小幅擺動的擺線運動，這幾個小時略偏西南西，之後有可能回到西北西然後登陸，應該還是會落在台東縣境內。接著中心穿越，明天清晨前後預估在台南、高雄一帶出海。

吳聖宇表示，暴風圈可能要等到明天傍晚才會脫離，風雨將持續很長時間，今明兩天務必小心自身安全。

中央氣象局說，海葵颱風目前為中度颱風，今天上午7時的中心位置在台東的東方約180公里處，以每小時19轉7公里速度，向西轉西北西進行。七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象局說，颱風中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

警戒區域部分，陸上：宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備，並防強風豪雨。海上：台灣東北部海面、台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布豪雨特報。宜蘭縣、台東縣山區及花蓮縣有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園、新竹、台中、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報影響時間至明天晚上。大豪雨：宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區。豪雨：宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島。

氣象局說，今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪增大，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）沿海將有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12至14級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有局部8至9級強陣風出現的機率。適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。