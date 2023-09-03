海葵被環流帶動撞向台灣 吳聖宇：終結1471天沒颱風登陸紀錄

海葵颱風過去幾天路徑大幅改變，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巨大的季風環流圈，幾個小環流包括颱風、熱帶擾動撐起了這個寬廣的大環流，然後小環流又被大環流帶動著走，導致了海葵颱風的路徑預報一直變化。

吳聖宇說，海葵會被環流帶動著撞向台灣，今天清晨起暴風圈逐漸接觸，今晚在台東地區登陸的可能性很高，應該有機會終結自2019年8月24日以來，長達1471天沒有颱風登陸的狀況。

他說，海葵颱風明天清晨左右可能在高雄一帶出海，進入台灣海峽，然後同樣是受到季風低壓的牽制，移動速度放慢，繼續向偏西方向移動，暴風圈完全脫離台灣陸地可能要等到明天的晚間，陸上警報也才會解除，影響台灣的時間算是相當的長。

吳聖宇說，東半部跟南部的影響最大，有明顯風雨發生的機會，北部影響次之，主要是外圍環流的一陣一陣風雨以及角隅效應引發的強陣風，中部影響較小，地形屏障作用較明顯。

他表示，後續預報資料來看海葵會緩慢西進，直到登陸廣東、福建交界沿岸，海上警報的時間有可能會再多延續周二、周三，也不排除會更快一點就往大陸方向過去，這樣就有機會更早解除海上颱風警報。