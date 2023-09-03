暴風圈清晨5時觸陸 一張圖看海葵颱風各地風雨影響時程

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
海葵颱風各地風雨影響時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
海葵颱風各地風雨影響時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

中央氣象局說，海葵颱風中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

陸上警戒區域包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖，應嚴加戒備，並防強風豪雨。

海上警戒範圍包括台灣東北部海面、東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專分析颱風影響時序，新竹以南各地列入陸上警戒範圍，花東今天清晨開始進入暴風圈。今天傍晚前後颱風登陸台東，翻越中央山脈後，明天清晨自南台灣出海。

天氣風險公司說，颱風出海後放慢速度，明天白天南台灣持續被暴風圈壟罩，傍晚台灣本島脫離暴風圈。周二、周三颱風緩步向中國沿海行進，並可能減弱為熱帶性低氣壓。

各地風雨情況，天氣風險公司表示，花蓮、台東首當其衝，風雨最劇，今天上午起嚴防強風豪雨，尤其在颱風登陸點的北側，可能出現極端的強風。

台南、高雄、屏東上午前沒有明顯風雨，傍晚颱風登陸後，風雨會快速增強，尤其明天下午前颱風中心就在南台灣上空，需嚴防強風豪雨，山區也會有持續性的大雨，並且雨勢會持續到周二。

至於基宜東北角雖然沒在颱風的暴風圈內，但天氣風險公司表示，因位於颱風環流的迎風面，今天白天起有一陣一陣的強風驟雨。大台北同樣在颱風暴風圈接近至颱風登陸前後，也就是今天白天有一陣一陣的強風驟雨。

天氣風險公司說，澎湖明天颱風進入台灣海峽後風雨開始轉強，有一陣一陣的強風驟雨，持續至周二。桃園、新竹無明顯雨勢，今明兩天沿海有強陣風。苗栗至嘉義影響不大，偶有風雨。

中央氣象局說，海葵颱風中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局說，海葵颱風中心目前在台東東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。圖／取自中央氣象局網站

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