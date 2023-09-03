海葵暴風圈進入東台灣近海 東半部慎防大豪雨等級降雨

海葵颱風預計今天清晨觸陸，傍晚至晚間登陸台東縣。中央氣象局表示，海葵颱風暴風圈昨天晚間已進入台灣東半部近海，根據最新風雨預測，今天凌晨2點到後天凌晨2點東半部24小時累積雨量將達大豪雨等級，今天下半天蘭嶼、綠島恐達15、16級強陣風。

根據氣象局最新資料，海葵颱風截至昨天晚間11點位在台東的東方約270公里海面上，以每小時14轉17公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象局表示，海葵颱風目前在台東東方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈已進入台灣東半部近海，台灣東北部、東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面應嚴加戒備。陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。

氣象局指出，昨晚至今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）沿海將有6米以上浪高。另外，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風；今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12至14級強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門也有局部8至9級強陣風出現的機率。

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風暴風圈預計今天清晨觸陸，陸上警戒區涵蓋東半部、新竹以南，昨天晚間11點也新增澎湖地區。根據最新風雨預測，今天凌晨2點到明天凌晨2點東半部24小時累積雨量將達大豪雨等級，花東部分地區及高屏地區為豪雨等級，特別提醒東半部民眾嚴加防範。

另外，她也說，今天上午至中午北部、東半部及離島風力逐漸轉強，中午前後花東地區、恆春半島會出現9至10級強陣風，蘭嶼、綠島也有11級，到了下午各地風力明顯再增強，東南部地區的蘭嶼、綠島要慎防非常強風力，有機會達到15、16級強陣風，台東也有13至14級，花蓮、屏東、澎湖及馬祖則有10至11級。