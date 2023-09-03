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冷眼集／蛋荒衍生蛋亂 農業部還在擠牙膏

聯合報／ 記者彭宣雅邱瓊玉
農業部長陳吉仲。 聯合報資料照片 記者胡瑞玲／攝影
農業部長陳吉仲。 聯合報資料照片 記者胡瑞玲／攝影

台灣今年初春時爆發有史以來最長蛋荒，搶蛋、漲價情況隨處可見。實際上，這也不是台灣第一次缺蛋，只是因為今年禽流感爆發，導致近百萬隻肉禽、蛋雞遭撲殺，再加上國內雞蛋產業數十年如一日的停滯不前，讓今年缺蛋危機更顯嚴峻。這一切都有跡可循，理應超前部署的農業部卻視而不見，最後只好花大錢從國外進口蛋。

只是價格堪比「金雞蛋」的進口蛋，又是全民埋單，農業部卻稱進口蛋創造全體民眾整體十倍效益，邏輯錯亂，莫過於此。

台灣過去幾年，缺蛋就像輪迴，每年都來一次。但其實產蛋雞的數量都有統計，雞蛋產量、需求量都可預測，不像農產品可能因突如其來的天災而減產，換句話說，農業主管機關理應早就該觀察到國內缺蛋情況，蛋農、蛋商也多有示警，但農業部卻一直認為是外界炒作抹黑。直到今年初春，蛋荒嚴重，民怨沸騰，農業部才像突然醒過來，緊急進口雞蛋因應。

農業部稱，一顆雞蛋空運價差補貼最多達卅二元，使得消費者每顆蛋減少二點二元支出，以每月民眾消費的六億顆蛋試算，為民眾省下六十億元。如果這個邏輯講得通，不如來補貼其他的農產品吧，豬肉、雞肉、魚肉，民生物資全數補貼進口，這樣國人效益是否更大？

進口蛋事件延燒一周，合作進口貿易商超思、台農發等，都遭質疑合法不合理，反觀農業部卻像擠牙膏般，隨著資料曝光到什麼程度，就對外說明到什麼程度。

農產品進口可以不受採購法的限制，但並不代表沒有限制，如巴西、泰國等國際畜產大國，都巴不得想要賣東西來台灣，但採購過程應該要公開透明，反觀進口蛋卻是一開始遊戲規則沒有講清楚，直到將近半年後，才說明當初狀況，恐怕難抹平外界疑慮。

倘若進口農產品是我國未來長期的農業政策，那麼進口啟動的機制是什麼？農業部應該好好思考，國內蛋雞產業未來中長期的規畫與發展，若可以預估未來三個月後，政府可能會再度啟動進口機制，國內雞農也可以選擇要繼續養還是不要養，既然要公開透明，就講清楚。

農業部 雞蛋 機制 超思 陳吉仲

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