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中信服務92萬人次 千人分享台灣夢

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會二○二三「台灣夢」成果分享會，由衛福部政務次長李麗芬（左一）與中信慈善基金會董事長辜仲諒（右一）頒發年度績優社區獎項。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會二○二三「台灣夢」成果分享會，由衛福部政務次長李麗芬（左一）與中信慈善基金會董事長辜仲諒（右一）頒發年度績優社區獎項。圖／中信慈善基金會提供

為鼓勵偏鄉孩子勇敢追夢，中國信託慈善基金會昨舉辦二○二三年台灣夢成果分享會，規畫「Good Job」主題，邀全台「台灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」的志工與孩子們北上大會師，展現過去一年的計畫執行成果，並安排小朋友進行豐富又趣味的「職能體驗」。

中信慈善基金會偕同衛福部自二○一五年起推動「台灣夢計畫」，透過社區志工提供多元陪伴、特色課程與營養餐食等項目，累計照顧全台偏鄉弱勢兒少近九十二萬人次。衛福部政次李麗芬表示，感謝中信慈善基金會透過該計畫傳遞資源至偏鄉角落。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，「台灣夢」是要讓偏鄉的孩子有飯吃、有書念、有人陪伴，感謝中央及地方政府、社區志工無私奉獻，也期待孩子勇敢追夢，創造自己的未來。

逾千名來自澎湖、台東與屏東等「台灣夢」社區築夢基地的志工與孩童，昨齊聚台北，參加成果分享會，並由中信兄弟棒球隊張志豪與李振昌、新北中信特攻籃球隊魏嘉豪和黃泓瀚等球星充當教練，讓孩子體驗當職業運動員的感覺。

昨也頒發「年度績優社區獎」，包括台北市久如社區、彰化縣南佃社區及雲林縣五塊社區，因兒少課程具多元性、妥善組織志工團隊、連結在地社會資源、落實家庭訪視關懷等各項指標，依序獲得「台灣夢計畫」圓夢獎、築夢獎及尋夢獎。

中信 偏鄉 衛福部

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