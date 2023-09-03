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台南登革熱疫情嚴峻 黃偉哲：力防出血性重症

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市登革熱疫情嚴峻，颱風來臨前仍持續加強噴藥。圖／台南市衛生局提供
台南市登革熱疫情嚴峻，颱風來臨前仍持續加強噴藥。圖／台南市衛生局提供

台南本土登革熱昨新增206例，累積3427例，個案快速飆升，有專家直言比2015年登革熱大流行時嚴重。台南市長黃偉哲昨天受訪時坦言疫情嚴峻，又遇颱風來攪局，現在是「一手防颱一手防疫」，但仍要把損害降到最低，2015年有2萬多位市民感染第二型登革熱，要全力杜絕不能再交叉感染第一型，避免發生出血性登革熱重症。

在2015年登革熱大流行時，台南疫情到9月6日一舉突破5000例，台南至昨天累計3427例，連10天每日增加百餘例，但多個疫情熱區病例數居高不下。

黃偉哲說，今年流行是第一型症狀不明顯，民眾警覺性較低，很多人沒去看病造成「黑數」多，蚊子叮咬後又傳染給其他人。

相較於8年前流行是第二型登革熱，症狀明顯人會不舒服就會去看醫師。

黃偉哲說，海葵颱風預估到下周三前對台南影響都很大，颱風後接著要防疫，不能鬆懈，也因天公不作美，孳清及化學噴藥後又下雨， 防疫又要再重來，日前還發生民眾拒絕化學噴藥持刀攻擊防治人員的狀況，增加政府防治登革熱的困難。

黃偉哲說，今年情況比2015年好一些的地方是，國軍提前動員，目前每天支援上百人力協助地方做噴藥。

黃偉哲說，針對2015年感染第二型登革熱的2萬多人，會依列冊資料通知個人及家人，在家要做好防疫，像要塗防蚊藥、家裡不要有積水容器以免孳生蚊蟲；另建議在家吹冷氣時可穿長褲、長袖，避免遭到蚊子叮咬造成疫情重覆感染。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，據疾病管制署分析登革熱隱藏期較長原因，是因為許多民眾出現症狀卻大意，未立即就醫。

蘇世斌呼籲，所有市民務必提高警覺，如有發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀應儘速就醫，勿自行服用成藥。

登革熱 黃偉哲

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