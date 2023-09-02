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海葵颱風挾可觀雨量 氣象局：東半部外海已有對流雲帶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
海葵颱風截至晚間8點中心位置在鵝鑾鼻東北東方約370公里海面上，以每小時12轉17公里速度向西進行。圖／氣象局提供
海葵颱風截至晚間8點中心位置在鵝鑾鼻東北東方約370公里海面上，以每小時12轉17公里速度向西進行。圖／氣象局提供

海葵颱風逐漸增強朝台灣東部前進，中央氣象局表示，海葵颱風此次將帶來可觀雨量、明顯風力，東半部外海已有對流雲帶接近，稍晚花東地區就會出現明顯雨勢，預計明天傍晚到晚間登陸台東縣，東半部地區慎防強降雨。下周一凌晨出海過程中，南部地區、澎湖及金門降雨較強，東半部也持續有風雨。

根據氣象局資料顯示，海葵颱風截至晚間8點中心位置在鵝鑾鼻東北東方約370公里海面上，以每小時12轉17公里速度，向西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風明後天影響最劇烈，隨著颱風持續接近，中心位置已進入觀測範圍，東半部外海已有對流雲帶接近，稍晚花東地區就會出現明顯雨勢，東北風迎風面的北部、東北部地區今晚至明晨也會有間接性降雨。明天白天東半部、鄰近東半部高山將有豪雨或豪雨等級強降雨。

她指出，海葵颱風此次除了帶來的降雨可觀，風力也很明顯，明天上午到中午花東地區到恆春半島有強陣風，下半天東南部、蘭嶼及綠島有12至14級強陣風，各沿海也會出現10至11級強風。另外，明天白天東南部海面浪高可達6米以上，北部、東半部海面也有3至5米，明天晚間西側的台灣海峽則有3米以上浪高，提醒民眾留意。

海葵颱風 氣象局 豪雨 台灣海峽

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