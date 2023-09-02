金雞蛋？進口蛋吸收價差金額曝光 第一批澳洲空運蛋最貴

根據農業部提供的資料，今年3到7月為止，共進口1.4億顆雞蛋，補貼吸收價差金額約5.7億元，農業部今天公布吸收進口雞蛋價差的費用差額；由於蛋價是浮動的，不同國家、不同的雞蛋來源以及運輸方式，吸收價差最少的為海運美國雞蛋，每顆吸收價差1.361元；價差最高的為空運澳洲雞蛋，政府吸收價差最高每顆蛋吸收32.081元。

農業部政務次長陳駿季表示，以巴西進口雞蛋為例，今年3到5月進口到岸價格為4.94至5.9元，而政府要吸收的是30%進口關稅，營業稅5%，加上通關、運輸、耗損等管銷成本，而當時國產雞蛋的產地價格，約每顆4.05至4.55元間；其中價格最高得，就是第一批的澳洲空運進口雞蛋，政府每顆蛋吸收26.8到32元，堪稱金雞蛋。

根據農業部公布的資料，泰國蛋吸收的價差在1.8到3.2元間，若空運來台，需要7.3到8.5元間；土耳其蛋補貼價差約1.3到1.7間，空運來台要16.7元；美國蛋價差吸收0.1到1.5，空運價則要補19.7到24.6元。

陳駿季說，當時國產雞蛋生產量與當時每天的需求量有一段落差，落差造成蛋農惜售，讓價格攀高，雞蛋當時每台斤賣到95元、100元，當時，農業部召開會議，為了讓國內的消費者國內買得到、吃得到，必須專案進口，必須滿足需求，也曾經考慮到，國內雞場生產量不足，又要勉強供應，正常老雞沒辦法汰換，會弱化養雞產業，在那時間點決定專案進口，讓國內產業有喘息時間，讓後續產業更健全。

農業部說，以3到7月進口雞蛋量來說，農業部吸收的價差約5.7億元，使得消費者每顆雞蛋減少2.2元的支出，3到7月共有30億顆蛋，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上，雞蛋專案進口後，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭。

某畜牧業者說，國產雞蛋當時每顆4至5元，26元可以買到美國生產疫苗用的SPF雞蛋，國際上所說的clean egg每顆約18元，補貼一顆進口雞蛋價差26元、32元來拯救這個市場都沒有問題，問題是我國的防禦機制是甚麼？未來三年內，是否還會發生同樣的事情？又發生該怎麼辦，才是農業部應該去思考的。