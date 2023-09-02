快訊

進口雞蛋問題延燒…超思是誰？農業部曝背景：絕非一人公司

不斷更新／海葵颱風來勢洶洶！2縣市宣布明停班課 全台颱風假資訊一覽

海葵颱風影響最劇時間曝 一圖看未來幾天全台風雨變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金雞蛋？進口蛋吸收價差金額曝光 第一批澳洲空運蛋最貴

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部表示，要保持與來源國的互動連結，同時也建立庫存，因此仍會持續進口。圖為第一批進口的澳洲雞蛋。本報資料照片
農業部表示，要保持與來源國的互動連結，同時也建立庫存，因此仍會持續進口。圖為第一批進口的澳洲雞蛋。本報資料照片

根據農業部提供的資料，今年3到7月為止，共進口1.4億顆雞蛋，補貼吸收價差金額約5.7億元，農業部今天公布吸收進口雞蛋價差的費用差額；由於蛋價是浮動的，不同國家、不同的雞蛋來源以及運輸方式，吸收價差最少的為海運美國雞蛋，每顆吸收價差1.361元；價差最高的為空運澳洲雞蛋，政府吸收價差最高每顆蛋吸收32.081元。

農業部政務次長陳駿季表示，以巴西進口雞蛋為例，今年3到5月進口到岸價格為4.94至5.9元，而政府要吸收的是30%進口關稅，營業稅5%，加上通關、運輸、耗損等管銷成本，而當時國產雞蛋的產地價格，約每顆4.05至4.55元間；其中價格最高得，就是第一批的澳洲空運進口雞蛋，政府每顆蛋吸收26.8到32元，堪稱金雞蛋。

根據農業部公布的資料，泰國蛋吸收的價差在1.8到3.2元間，若空運來台，需要7.3到8.5元間；土耳其蛋補貼價差約1.3到1.7間，空運來台要16.7元；美國蛋價差吸收0.1到1.5，空運價則要補19.7到24.6元。

陳駿季說，當時國產雞蛋生產量與當時每天的需求量有一段落差，落差造成蛋農惜售，讓價格攀高，雞蛋當時每台斤賣到95元、100元，當時，農業部召開會議，為了讓國內的消費者國內買得到、吃得到，必須專案進口，必須滿足需求，也曾經考慮到，國內雞場生產量不足，又要勉強供應，正常老雞沒辦法汰換，會弱化養雞產業，在那時間點決定專案進口，讓國內產業有喘息時間，讓後續產業更健全。

農業部說，以3到7月進口雞蛋量來說，農業部吸收的價差約5.7億元，使得消費者每顆雞蛋減少2.2元的支出，3到7月共有30億顆蛋，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上，雞蛋專案進口後，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭。

某畜牧業者說，國產雞蛋當時每顆4至5元，26元可以買到美國生產疫苗用的SPF雞蛋，國際上所說的clean egg每顆約18元，補貼一顆進口雞蛋價差26元、32元來拯救這個市場都沒有問題，問題是我國的防禦機制是甚麼？未來三年內，是否還會發生同樣的事情？又發生該怎麼辦，才是農業部應該去思考的。

雞蛋 價差 農業部 蛋價 澳洲 泰國 美國

延伸閱讀

澳洲代表團將赴北京 3年多來首恢復澳中高階對話

開市、周末加颱風菜多價揚 農業部釋出百噸庫存穩價

專案進口雞蛋公司遭質疑 陳吉仲：符合嚴格條件

經濟日報社論／農業部要拿出升格氣魄和作為

相關新聞

菜價飆漲！海葵逼近加上中元普度需求 產地價格一日兩市

海葵颱風直逼台灣，可能將帶來風雨，西螺果菜市場今天有不少開著大型菜車的承銷商載著滿車果菜走；本周在「蘇拉」颱風可能襲台的...

進口蛋吸收價差金額曝 澳洲空運蛋最貴 每顆最高貼32元

根據農業部提供的資料，今年3到7月為止，共進口1.4億顆雞蛋，補貼吸收價差金額約5.7億元，農業部今天公布吸收進口雞蛋價...

2023南國漫讀節 吳若權談26年照護心得：成為更好的被照顧者

南台灣最具質感與指標性的藝文活動「2023南國漫讀節」已於今日（9月2日）起跑。為期兩日的開幕活動首日，除了有屏東大家長...

進口雞蛋問題延燒…超思是誰？農業部曝背景：絕非一人公司

政府專案進口雞蛋惹議，配合的貿易商超思去年9月成立，資本額50萬，但進口來自巴西雞蛋超過農業部專案進口的一半，但住址登記...

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

健身運動、馬拉松比賽猝死慘案不斷發生？聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，...

2023南國漫讀節 王文華以故事、藝文與閱讀滋養人生

南台灣最具質感與指標性的藝文活動「2023南國漫讀節」已於今日（9月2日）起跑。為期兩日的開幕活動首日，除了有屏東大家長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦