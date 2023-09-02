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視障失智伯去長照C據點遭拒 專家籲增設失智據點、避免挑軟柿子吃

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
參與社區據點活動有助於延緩失智退化，但國內現有超過7000個社區據點，對於失智敏感度及失智友善程度不高，甚至還「拒絕」，增加失智者內心創傷，專家呼籲政府除了增設失智據點以外，也要提升一般據點對失智友善度。本報資料照片
參與社區據點活動有助於延緩失智退化，但國內現有超過7000個社區據點，對於失智敏感度及失智友善程度不高，甚至還「拒絕」，增加失智者內心創傷，專家呼籲政府除了增設失智據點以外，也要提升一般據點對失智友善度。本報資料照片

我國約30萬名失智症患者，隨超高齡社會來臨，成為各界重視議題。為延緩失智退化，研究實證參與社區據點活動有助延緩，但專家盤點國內現有超過7000個社區據點，對於失智敏感度及失智友善程度不高，甚至還「拒絕」，增加失智者內心創傷，呼籲政府除了增設失智據點以外，也要提升一般據點對失智友善度。

台灣失智症協會今舉辦2023失智症聯合學術研討會，針對失智者人權之維護與促進等議題進行討論。

台灣大學職能治療學系副教授毛慧芬說，大家對滿意生活的想像，包括不需要依賴別人、可自主安排生活、做自己想做、愉快的事情，有家人、朋友、夥伴，有生產力、自給自足，對別人有貢獻，要有想法動機去做，才能建立價值感跟社會認同，如果因為身體、認知功能退化而被剝奪，會逐漸荒廢執行能力，自主概念、自主權、社會認同一一喪失，因此維持職能、社會互動，是健康與安適感的核心。

毛慧芬說，過去常聽到失智者自己認為，「現在的自己跟以前差很多，很丟臉」，因此不想做、也不敢復能，家屬也認為失智者做復能會太危險，不願意讓失智者參與復能，甚至有照顧者說，「失智者就好好躺在那邊，我比較好顧，幹嘛還要讓他復能」，「聽了很傷心」。

79歲王伯伯自公務人員退休，本身有高血壓、白內障、青光眼及失智症，新冠確診後無法行走，起初有長照專業服務協助下已經改善，長照轉介基金會的低視力訓練服務，讓伯伯可以使用白手杖以及居服員陪伴下外出散步。不過3個月前主訴常忘記吃藥、日期及星期幾，再次提出長照專業服務，希望建立穩定服藥的策略。

毛慧芬以上述例子來說，專業人員介入後，其實是陪伴失智者找方法，人員會觀察失智者還保有什麼能力、環境及家人支持度如何、藥物放置位置等，陪他一起討論出流程。

像是王伯伯需要早晚吃藥、也固定用同一個水壺喝水，他早上運動後需要喝水，評估伯伯的觸覺可以辨別，因此將藥盒放在水壺旁，只要他觸摸、搖一搖，就知道裡面藥物吃過了沒。白天家人出門前先放白天的藥，晚上再更新藥盒，執行3周下來伯伯不僅記得吃藥，還認為自己做得到，家屬也增進信心，放手讓伯伯自立。

毛慧芬說，外界應該從旁鼓勵失智者，不要只是提供照顧。

過去會被質疑，讓照顧者學習自己找方法是否有效，天主教失智老人基金會日前接受衛福部委託計畫，執行「失智症患者與其家屬之整合型長期照顧服務模式研究」，藉由專業人員與個案、照顧者3方合作，依照個案狀況設定目標、環境，設計個別化職能活動，調整環境，以維持失智症個案參與職能的機會。經過6次教導個案及照顧者策略，對比一般衛教方式，發現更能長期建立照顧自信與壓力。

毛慧芬說，失智者已經很辛苦，要鼓勵他不是勸退他，也不要輕言放棄信念，有專業人員協助下，讓失智者發揮最大潛力，自主並不代表完全獨立，而是及早專業介入並給予支持。

根據實證，失智長者參與社區失智據點有助於延緩退化。我國高齡健康促進活動政策推動下，111年各類據點已超過7000個，包括長照司的巷弄長照站3578處及失智據點535處；國健署長者健康促進站131處、銀髮健身俱樂部75處；社家署社區照顧關懷據點2818處；原民會文化健康站481處；農委會綠色照顧站67處。

而衛福部自民國106年底辦理「長照2.0-預防及延緩失能照護計畫」徵求實證方案，內容包含六大面向，肌力強化運動、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養、認知促進，為期12周，每周一次，每次2小時，民國111年可執行方案數共254個。經統計，8成以上都以運動、肌力強化方案為主，適用於失智前期及失智者的認知促進方案，不到10個。

衛福部資料顯示，我國失智症推估約30萬6039人，現行失智服務資源中，失智社區服務據點有535處、日間照顧（失智日照及混合型日照）有809處、失智團體家屋有29處，共1409個失智資源。

毛慧芬說，雖然數量多，但仍有許多人「無處去」，就像上述的王伯伯，想去長照C據點，卻因視障被拒絕，甚至造成創傷。她建議政府，應該增設失智據點、提高失智據點承接意願、提升一般據點對失智敏感度及失智友善程度、避免服務單位挑軟柿子吃，劣幣逐良幣。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

失智症 長照 家人

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