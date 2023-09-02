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教授學者也有心理難關 專家建議從兩面向評估求助時機

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
教職人員可從主觀感受、功能性診斷兩方面評估自身狀況，若是有諮商輔導需求可透過學校資源求助。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
教職人員可從主觀感受、功能性診斷兩方面評估自身狀況，若是有諮商輔導需求可透過學校資源求助。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

日前中研院發生學者墜樓，台大電機系教授葉丙成有感教授學者的心理健康問題在臉書上發文認為這群人只能孤獨的面對自己問題。輔導諮商學會理事長、雲科大諮商輔導中心主任陳斐娟指出，教職人員可從主觀感受、功能性診斷兩方面評估自身狀況，若是有諮商輔導需求可透過學校資源求助。

葉丙成發文表示，政府跟學校投資資源幫助學生憂鬱問題，但是教授學者反而被忽略，除了有找正職壓力，後續也會面臨被解聘、學生評鑑、輔導研究生、升等、爭取獎項等壓力。不僅如此，他更指出，這群人更害怕別人覺得自己不夠完美，難以向外求助，多數大學教授、研究員也不知道自己能去哪求助。

陳斐娟指出，政府近年來積極推動員工協助方案EAP，校園同樣也對教職人員伸出援手，提供教職人員心理諮商協助。只是每間大專院校做法不盡相同，有的是請校內輔導中心協助，有的則是透過標案等方式委外辦理，如北部部分大專院校是委託台師大的心田諮商所辦理，讓員工可以獲得諮商服務。

陳斐娟說，雖然學校有提供服務，但是有要考慮資源提供的方便性，是否需要經過學校行政單位轉介，很多大學老師不見得有時間前往諮商，抑或是有教授擔心讓學校業務單位知道，因此不願意前往。

陳斐娟表示，教職員工確實有諮商需求存在，每個人來求助的問題類型不盡相同，有個人工作表現、親子關係、人際發展、職場壓力等都有，不同人生階段會面臨不同問題。

陳斐娟建議，教職可以從兩個面向去觀察，一個是主觀感受，例如是否會覺得心情低落、工作提不起勁或是長時間有適應困難，或是情緒管理有問題。第二格是功能性診斷，例如在工作沒有巨大轉變下，工作表現跟以往有落差等就是警訊，可以透過諮商等方式尋求幫助。

此外，她也說，民眾也可以「心情溫度計」透過簡單的五個問題以及是否有自我傷害的意念來評斷是否需要向心理衛生或精神醫療專業諮詢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

陳斐娟 葉丙成 憂鬱 心理諮商 大學教授

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