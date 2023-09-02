別再誤會畜牧業是碳排元凶 學者提出反駁原因

近年淨零碳排成顯學，不少人將矛頭指向畜牧業，認為畜牧業是碳排元凶，學者認為，這是外界對畜牧業的誤解，現在畜牧業講求精準營養、低碳畜牧，對動物飼養、環境保護也有幫助。

文化大學副校長、畜牧協會理事長王淑音表示，大家都有排放碳，不敢說畜牧沒有，當然有，可是絕對不是外界想的這樣，將畜牧當成碳排元凶；有很多言論認為「吃素救地球」，吃素她不反對，但吃素救地球，她不贊同。

王淑音表示，吃素就不吃動物性產品，吃很多植物，增加很多種植壓力，再者，植物蛋白沒有有動物性蛋白優良，效率較差。就如農畜牧業界學界談的精準營養，吃動物蛋白的精準度，比吃植物蛋白的精準度高，所以當你吃植物蛋白，她沒有意見，很好，但是浪費掉的營養素更多，因為無法很精準掌控營養時，營養份是流失的，流失的就是碳排。

她表示，現在畜牧業談的是精準營養，除了動物的生長效率好、健康之外，對環境、淨零排放都有幫助，這是低碳畜牧的目標，一般飼料成分都差不多，但成分的比例可以調配，有添加物可以改善消化效率，包括腸胃道微生物、益生菌等等，跟人一樣，吃了以後讓消化率佳、比較順暢，飼料添加物有很多種類，微生物、添加物、營養素（蛋白質脂肪微生物）、氣候變遷與低碳畜牧的策略，對動物精準營養調配、環境保護都有幫助。

外界常認為畜牧碳排高，王淑音說，她即將要發表一篇文章，談論「氣候變遷，畜牧是元兇嗎？」她認為「不」， 畜牧業已存在百年千年，現在因為密集飼養、數量量變多，碳排量跟早年相比會多，但人口也變多了，人口變多，糧食需求變高，若不畜養動物，人還是要吃，因此要種植很多植物，耕種的植物還是需要使用土地，還是要砍伐森林，否則不夠土地耕種糧食。

她表示，而且動物吃的是人類不吃的東西，很多糧食作物，都種人可以吃的，碳排會更高；畜牧業是滿足人類的糧食需求，有人說，可以不吃動物食品，但不吃動物食品的前提下，是否要增加吃很多其他的食品，那些食品難道都不會排碳嗎？一樣會；若只是關起來門說，台灣不要飼養，吃國外的就好，長途運輸也是碳排。