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曾文水庫蓄水破八成 南水局仍請節約用水「未雨綢繆」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大雨不斷曾文水庫蓄水破八成，南水局仍請繼續節約用水未雨綢繆。圖／南部水資源局提供
大雨不斷曾文水庫蓄水破八成，南水局仍請繼續節約用水未雨綢繆。圖／南部水資源局提供

台灣最大的曾文水庫，過去一個月上游集水區不時大雨，持續進水到今天已超過3億立方公尺，有效蓄水量更一舉突破八成；不過水利署南部水資源局仍呼籲民眾節約用水，因為近年氣候變遷，明年出現更嚴重乾旱也不無可能，必須未雨綢繆。

南水局資料顯示曾文水庫上一次蓄水率維持8成以上，是2021年的11月12日，距今長達22個月658天，也因為長期沒下雨，這次連下一個月大雨才追上歷年平均雨量

曾文水庫上游接連颱風過門不入，卻帶來水氣、加上多日午後陣雨降雨量大，原本水情警戒燈號一直無法恢復正常，因統計8月至今累積降雨終於超過歷來同期平均值，水情燈號終於恢復「正常」藍燈。

曾文水庫水情統計顯示：到今天上午10點，曾文水庫的水位標高230公尺，有效蓄水量4億943萬立方公尺、蓄水率80.78%，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾4億6630萬立方公尺、蓄水率達79.57%，明年上半年水情越來越樂觀。

尤其氣象預報海葵颱風向南部移動，預計又要為曾文水庫上游帶來大量雨勢。不過南水局表示，會持續觀察颱風帶來的雨量、隨時調整因應，尤其仍要籲請民眾持續節約用水，因為近年氣候變遷加劇，誰也說不準明年的雨量狀況會是怎樣。

曾文水庫 海葵颱風 雨量

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