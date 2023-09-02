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照顧人力荒 ─人才養成篇／善用科技 提升長輩照護品質

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
日照中心會為長輩做認知復能，長輩操作時，照服員以平板記錄其操作狀態。圖／長泰健康照顧體系提供
日照中心會為長輩做認知復能，長輩操作時，照服員以平板記錄其操作狀態。圖／長泰健康照顧體系提供

科技能解決人力缺口的問題嗎？「這是不可能的，政府法令會規範照顧人力比，就算運用照顧科技，該有的人力還是不能少。」長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立直言。

但他認為，居家照顧確實可能，善用科技協助長者，可以減少需要照顧的時間。例如獨居長者可用ＡＰＰ在家做運動、叫外送、跌倒了有感應器通知家人。不是每個人都喜歡去機構，一個能在居家生活的失能長者，真正需要「被照顧」的時間不多，透過科技處理多數需求，佐以一點居家服務，就可在家自立生活。

林金立說，未來主要的照顧人力會往重度失能者的服務移動，世界各國皆如此，其他的就透過食衣住行的產業補足，運用科技連結把事情完成。科技雖無法解決機構人力荒，但他認為積極意義是提升照顧者的專業能力。

林金立解釋，長照機構應用資訊系統有三個層級，使用最多的是行政核銷系統，用於撥款作業；接著是照顧管理系統，作為照顧工作的記錄評估與分析；第三個就是智能照顧系統，可提升照顧現場的效能效率，照服員可看到長者進步的成效，給予更精準的照顧計畫。

他舉例，他們的長照機構導入智能照顧系統，在重訓器材中內建程式，可以記錄每位長者的訓練數據。ＡＩ智能照顧系統內有每個個案的基本資料、體能資訊、訓練成效，每個階段結束後，系統會依數據給出下個階段照顧計畫建議。

過去照顧計畫仰賴照服員個人經驗，很難標準化，照服員在現場做照顧服務時也常常要做紙筆記錄，費時耗力。好的科技應用，一來讓照服員不陷在日常繁瑣行政中，可以有更多時間和長輩聊天，有更多情感的陪伴、更深的了解，有助於找出每個長者願意加強自我身體能力的動機，修改更適合的照顧計畫，有機會深化專業；二來，好的科技系統，可以縮短新進照服員的學習曲線，穩定服務品質，不會因為人員的更迭，造成服務品質波動。

數位版看這裡

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照服員 長照 獨居

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